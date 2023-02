NBA : «Un talent spécial», il s’enflamme après un énorme transfert

Hugo Chirossel

Parmi les nombreux mouvements survenus lors de la trade deadline, il y a notamment le transfert de Kevin Durant. Après trois saisons et demi passées avec les Nets, le MVP 2014 est désormais un joueur des Suns. À Phoenix, il évoluera aux côtés de Devin Booker. Ce dernier est d’ailleurs très emballé à l’idée de jouer avec Kevin Durant.

Après le départ de Kyrie Irving, Brooklyn a décidé de tout changer. Bien qu’ils l’aient retenu l’été dernier, malgré ses envies de départ, les Nets ont transféré Kevin Durant, et également T.J. Warren, aux Suns, en échange de Mikal Bridges, Cam Johnson et quatre premiers tours de draft. À Phoenix, le MVP 2014 évoluera avec Chris Paul et Devin Booker, ce qui en fait un prétendant sérieux au titre.

«Je l’admire depuis très longtemps»

Après la victoire des Suns face au Pacers (104-117) dans la nuit de vendredi à samedi, Devin Booker s’est d’ailleurs exprimé sur l’arrivée de Kevin Durant dans l’Arizona. « Le respect est mutuel entre nous. C’est peut-être le joueur dont j’ai le plus regardé de highlights, je l’admire depuis très longtemps. On est en bons termes, depuis les JO mais aussi avant déjà. Je vais le présenter à la Vallée, à notre équipe et notre culture. C’est un pur joueur, il adore jouer, c’est tout ce qu’il fait, alors il va parfaitement s’intégrer ici », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Bally Sports Arizona .

«C’est un talent spécial que ce jeu n’a jamais vu»