NBA : Énorme trade pour Kevin Durant, il lâche ses vérités

Quelques jours seulement après Kyrie Irving, Kevin Durant a lui aussi quitté les Nets. Le MVP 2014 a été envoyé chez les Phoenix Suns, lui qui avait déjà demandé à s’en aller l’été dernier. Le meneur, désormais aux Dallas Mavericks, a réagi au départ de son ancien coéquipier. Et le moins que l’on puisse dire est que l’ambiance ne semblait pas très bonne du côté de Brooklyn.

Les Nets nous ont peut-être offert le plus grand flop de l’histoire de la NBA. Alors qu’ils devaient dominer la ligue, James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant ne font aujourd’hui plus partie de la franchise. Le premier était parti l’année dernière pour rejoindre les Sixers, tandis que le second a été envoyé dimanche dernier aux Mavericks, suivi du troisième, qui a rejoint les Suns dans la nuit de mercredi à jeudi.

« On voulait être dans un endroit où on pouvait briller »

Kevin Durant avait déjà demandé son trade l’été dernier et si cela ne s’était pas fait à ce moment-là, il a fini par obtenir ce qu’il voulait. Kyrie Irving a d’ailleurs été ravi d’apprendre qu’après lui, l’ailier âgé de 34 ans avait lui aussi réussi à quitter les Nets. « Ce n’est pas la première fois que nous serons adversaires. Je suis seulement content pour lui, je veux qu’il soit heureux. On a beaucoup parlé cette saison, de notre futur, de l’incertitude », a déclaré Kyrie Irving, dans des propos relayés par Mark Medina.

Kyrie Irving on Kevin Durant getting traded to the Suns pic.twitter.com/hLfnhWOOYg — Mark Medina (@MarkG_Medina) February 9, 2023

« Je suis content qu’il ait pu quitter cet endroit »