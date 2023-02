NBA : LeBron James a créé un énorme malaise

Hugo Chirossel

En difficulté depuis son arrivée chez les Lakers il y a un an et demi, Russell Westbrook a été transféré au Jazz lors de la trade deadline. S’il n’a jamais réellement convaincu par ses performances, les propos de LeBron James au sujet de Kyrie Irving ont également participé à le pousser vers la sortie.

Les franchises NBA avaient jusqu’à jeudi soir pour effectuer leurs derniers transferts. Dans cette optique, les Lakers se sont attachés les services de D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt dans le cadre d’un trade à trois équipes avec les Timberwolves et le Jazz. Dans le même temps, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones et Russell Westbrook ont quitté la Cité des Anges et ont été envoyés à Utah.

LeBron James voulait retrouver Irving

Une aubaine pour les Lakers, qui ont finalement réussi à se séparer de Russell Westbrook, chose qu’ils essayaient de faire depuis près d’un an. D’autant plus que la situation commençait à devenir difficilement gérable au sein du vestiaire des Angelinos , la faute notamment à LeBron James. En effet, le premier choix des Lakers était d’essayer de s’offrir Kyrie Irving, qui avait demandé à quitter les Nets. Le meneur âgé de 30 ans a finalement rejoint les Dallas Mavericks, pour le plus grand malheur du King .

«Je suis déçu»

LeBron James a posté quelques messages pour le moins énigmatiques sur les réseaux sociaux, lorsque les envies de départ de Kyrie Irving ont été révélées. Auprès d’ ESPN , il a même avoué avoir été déçu qu’il ne l’ait finalement pas rejoint chez les Lakers : « Je ne peux pas vous mentir, je suis déçu que nous n’ayons pas pu récupérer un tel talent. Un joueur avec qui j’ai une alchimie et un joueur qui, à mes yeux, peut vous faire gagner un titre. Maintenant je me concentre à nouveau sur l’effectif qui est en place . »

LeBron James a provoqué un malaise en interne