Lâché par LeBron James, il affole la NBA

Décevant chez les Lakers depuis son arrivée, Russell Westbrook n'aura pas fait long feu aux côtés de LeBron James. Le meneur de jeu a été envoyé au Utah Jazz cet hiver. Mais il pourrait bien ne pas s'y éterniser. Le joueur de 34 ans aurait eu des contacts avec plusieurs franchises et pourrait donc rebondir ailleurs.

Recruté en 2021, Russell Westbrook était très attendu chez les Los Angeles Lakers. Le meneur de jeu devait former un trio redoutable en NBA avec LeBron James et Anthony Davis. Mais finalement, le joueur de 34 ans ne s’est jamais vraiment acclimaté à la franchise. Résultat, Russell Westbrook s’est montré très décevant chez les Lakers, au point d’être considéré comme un indésirable après une saison seulement. Cet hiver, Russell Westbrook a d'ailleurs fait ses valises et quitté les Lakers. Inclus dans un trade incroyable, Mr Triple-Double a été envoyé au Utah Jazz. Mais il pourrait bien ne pas s’y éterniser.

Il veut sauver une star lâchée par LeBron James https://t.co/d8WuLmEp9O pic.twitter.com/8TeX6puIdw — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Westbrook a l’embarras du choix pour son avenir

Comme le rapporte le journaliste d’ ESPN Adrian Wojnarowski, Russell Westbrook aurait eu des contacts avec pas moins de quatre franchise. Le meneur de jeu de 34 ans aurait échangé avec le Miami Heat de Jimmy Butler, les Chicago Bulls, les Washington Wizards mais aussi les Los Angeles Clippers. Dans le même temps, le Utah Jazz n’aurait aucun problème à conserver Russell Westbrook. Cependant, la franchise ne voudrait pas s’engager concernant son rôle et son temps de jeu. Le joueur, quant à lui, devrait profiter du All-Star Break pour prendre son temps avant de trancher pour son avenir.

«S'il vient avec nous, je vais l'accueillir à bras ouverts»