Il veut sauver une star lâchée par LeBron James

Pierrick Levallet

Devenu indésirable chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook a fini par partir. Le meneur de jeu a été envoyé au Utah Jazz dans le cadre d'un trade incroyable. Mais le joueur de 34 ans n'est pas certain de finir la saison dans l'ancienne franchise de Rudy Gobert. Nicolas Batum lui a alors ouvert la porte des Los Angeles Clippers.

En arrivant chez les Los Angeles Lakers en 2021, Russell Westbrook devait former un trio redoutable avec LeBron James et Anthony Davis. Mais finalement, le meneur de jeu ne s’est pas du tout imposé chez les Pourpre et Or. Résultat, la franchise californienne a par s’en débarrasser. Le joueur de 34 ans a été envoyé chez au Utah Jazz, où il attend désormais de connaître son avenir. Russell Westbrook pourrait très bien être libéré de son contrat ou alors terminer la saison ailleurs. Nicolas Batum a alors invité les Los Angeles Clippers à se jeter sur l’occasion, n’hésitant pas à se prendre lui-même en exemple pour illustrer son discours.

NBA : Viré par les Lakers de LeBron James, il lâche tout https://t.co/ZIkF64HdW7 pic.twitter.com/AwvbxX6nYw — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

«S'il vient avec nous, je vais l'accueillir à bras ouverts»

« Je comprends la situation dans laquelle il se trouvait ces dernières années. Je ne peux pas lui en tenir rigueur, car j'ai été considéré comme le pire joueur de la NBA avant d'arriver ici (rires). Certaines situations fonctionnent pour vous, d'autres non. Cela ne vous définit pas en tant que joueur. Ça ne peut pas résumer toute sa carrière à cause de ce qui s'est passé ces 18 derniers mois. J'ai connu ça donc... S'il vient avec nous, je vais l'accueillir à bras ouverts. C'est un grand joueur » a lancé le Français en conférence de presse, dans des propos rapportés par Basket Session .

«Si nous le faisons, je serai plus qu'heureux»