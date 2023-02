LeBron James se fait allumer, il sort la sulfateuse

La rédaction

Après avoir battu l'incroyable record détenu depuis presque 40 ans par Kareem Abdul-Jabbar et ses 38.387 points inscrits durant sa carrière, LeBron James est au cœur de tous les débats en NBA. Le joueur des Los Angeles Lakers en est désormais à 38.390 points et chaque panier qu'il marquera sera un nouveau record. Un record qu'il doit à son exceptionnelle longévité au plus haut niveau. Ce qu'un de ses anciens adversaires salue, à défauts des haters.

Même après avoir battu un tel record, il reste difficile de contenter tout le monde. Plusieurs détracteurs du quadruple MVP ont rabaissé le record de LeBron James, estimant que cela n'était dû qu'à sa longévité. Le King foule les parquets de NBA depuis 20 ans et tourne en moyenne à 30 points cette saison. JJ Redick, consultant sur ESPN a tenu à défendre l'exploit de LeBron James.

« C'est grâce à sa longévité mais pas que »

L'ancien arrière des Clippers de Los Angeles, JJ Redick est intervenu sur le record de King James, défendant le joueur qu'il est, dans des propos rapportés par P arlons Basket : « LeBron James, on peut parler de sa longévité, et c’est en partie pour cela qu’il a battu ce record. Mais il a aussi la cinquième meilleure moyenne de points en carrière de tous les temps. Jordan est premier avec 30.1 points par match, Wilt juste derrière lui avec 30.07, avec Elgin Baylor et Kevin Durant qui suivent. LeBron est à 0.06 points par match derrière Kevin Durant et à 0.14 points derrière Elgin Baylor. »

« Dire que LeBron est arrivé aussi loin juste grâce à sa longévité, c’est faux »