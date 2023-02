NBA : Une star virée des Lakers, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Après une saison et demie passée chez les Lakers, Russell Westbrook a été transféré au Jazz lors de la trade deadline. Le passage du meneur âgé de 34 ans dans la Cité des Anges restera un énorme échec, lui qui n’a jamais réussi à évoluer à son meilleur niveau avec LeBron James et Anthony Davis. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur le départ de Russell Westbrook et a tenu à faire passer un message.

Toujours englué dans le bas du classement de la conférence Ouest, les Lakers espèrent se relancer après les transferts réalisés lors de la trade deadline. Les Angelinos ont notamment réussi à trouver une porte de sortie à Russell Westbrook, qui avec Juan Toscano-Anderson et Damian Jones a été envoyé au Jazz, dans le cadre d’un trade à trois équipes. En contrepartie, les Lakers ont recruté D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt en provenance des Timberwolves.

NBA : Après son record, cette légende n'en veut pas à LeBron James https://t.co/IrrpE9X3QB pic.twitter.com/XmwV0pbbOR — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

«Ça reste un business»

« Comme il l’a dit, ça reste un business. Je me suis moi-même déjà retrouvé en quelque sorte dans sa situation, avec les fans et ma franchise qui se retournent contre moi », a déclaré Anthony Davis après le départ de Russell Westbrook, dans des propos relayés par Kyle Goon. « Ça peut devenir vraiment dur à supporter quand vous avec l’impression que tout le monde est sur votre dos à cause de vos performances, des médias, des fans… Mais j’ai pu discuter avec lui aujourd’hui, et je pense qu’il se sent bien mentalement . »

«Russ est vraiment un bon gars»