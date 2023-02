La punchline de LeBron James sur Wembanyama

Thomas Bourseau

LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA et ce, notamment grâce à sa longévité dans l’élite du basket américain. L’occasion pour King James de livrer deux conseils de taille à celui qui est supposé devenir la prochaine grande star de ce sport : Victor Wembanyama.

LeBron James a pris part au 19ème All-Star Game de sa carrière. Une nouvelle marque de sa longévité incroyable au plus haut niveau du basket mondial. Du haut de ses 38 ans et de par son expérience en tant que prospect très attendu, lui qui avait été nommé The Chosen One par Sports Illustrated au moment de son arrivée en NBA en 2003, King James a tenu à conseiller la future grande promesse de NBA.

«La chose la plus importante à son sujet est de rester fidèle à ce jeu»

Comme lui en 2003, Victor Wembanyama est destiné à devenir le pick numéro un de la draft et a pu bluffer la NBA lors de ses duels face à la G-League Ignite Team en octobre dernier. Selon LeBron James, les sollicitations ne font que commencer pour Victor Wembanyama. De quoi permettre à la star des Los Angeles Lakers de lui divulguer deux conseils précis via ESPN . « La chose la plus importante à son sujet est de rester fidèle à ce jeu. Je me dis toujours personnellement : « je dois me consacrer entièrement à ce sport. Je dois m’entraîner. Je vais me préparer physiquement, mentalement, spirituellement pour ce jeu, si je souhaite faire partie des plus grands. ».

«Ne pas oublier de s’amuser, parce que ça devient rapidement un business»