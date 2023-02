LeBron James explose tout et prepare un projet totalement fou

Arnaud De Kanel

Alors qu'il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA à 38 ans, LeBron James ne souhaite pas s'éloigner des parquets. Le King a terminé le jeu mais pas sa carrière car il a un dernier objectif totalement dingue. En effet, il souhaite jouer aux côtés de son fils.

LeBron James et la NBA, c'est loin d'être fini. Meilleur marqueur de la plus célèbre des ligues fermées, le King ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Bien qu'il ait fêté ses 38 ans le 30 décembre dernier LeBron James veut continuer sa carrière et sa volonté est nourrie par un objectif bien précis : joueur avec Bronny, son fils.

Objectif Bronny pour LeBron

Promis à un bel avenir, Bronny James devrait être drafté en 2024. LeBron James aura 40 ans cette année là et avec son palmarès, beaucoup de basketteurs se seraient arrêtés. Pas le nouveau meilleur marqueur de l'histoire de la NBA qui a réitéré sa volonté de joueur avec ou contre son fils. « Il faut que je sois sur le terrain avec mon garçon. Il faut que je joue avec Bronny. Je lui ai demandé ce qu’il voulait faire et il m’a dit qu’il aimerait rejoindre la NBA. C’est à lui de bosser. Moi je suis là, je l’attends. Soit dans la même équipe ou en tant qu’adversaire. Au moins un match-up contre lui. Pas tout le match, bien sûr, parce qu’il joue meneur et moi je joue pivot ou ce dont l’équipe a besoin à ce stade de ma carrière », confiait-il dans des propos rapportés par ESPN .

Une fin aux Lakers ?