Femmes, boîte de nuit... Cette anecdote improbable sur Michael Jordan

La star interplanétaire, Michael Jordan n'est pas comme les autres. Le plus célèbre numéro 23 de l'histoire, tout sports confondus, préférait passer ses journées à jouer au golf et ses soirées au casino ou en boîte de nuit. Mais les soirées en boite de nuit avec Michael Jordan ont souvent été difficiles à vivre pour ses accompagnateurs.

Michael Jordan a tout de suite eu une aura et une célébrité. Pour autant, il avait aussi des penchants moins recommandables comme les sorties nocturnes d'après-match avec ses coéquipiers. L'un d'entre eux d'ailleurs, John Salley, son ancien partenaire aux Bulls de Chicago a raconté une anecdote sur ses sorties nocturnes avec la légende du basket dans l'émission « Panic Room ».

« Personne ne laisse un inconnu s’approcher du messie »

Sortir en ville lorsque l'on s'appelle Michael Jordan doit nécessiter une grande organisation. John Salley explique comment les sorties avec MJ23 se déroulaient, dans des propos rapportés par parlons-basket.com : « Vous pensez sincèrement que la sécurité des établissements laisse les gens s'approcher de Michael Jordan ? Quand tu sors avec des gens comme lui, tu ne croises aucune personne bizarre, parce qu’elles sont toutes évacuées. Personne ne laisse un inconnu s’approcher du messie. Une fois je voulais sortir avec lui à Philadelphie, je l’ai supplié, mais il voulait faire la route jusqu’à Atlantic City pour être tranquille. »

« Ce n’est pas possible avec MJ de repartir avec une fille »