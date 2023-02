NBA : Les Lakers s’attaquent à un All-Star, LeBron James va être déçu

Hugo Chirossel

Déjà très actifs lors de la trade deadline, les Lakers souhaitent maintenant s’attacher les services de Kevin Love. Ce dernier est en train de négocier son départ des Cavaliers et pourrait donc retrouver LeBron James dans la Cité des Anges, avec qui il a été champion en 2016. Toutefois, de nombreuses équipes sont également sur le coup et le quintuple All-Star aurait une préférence.

Toujours 13e de la conférence Ouest, les Lakers espèrent réussir à accrocher au moins une place pour le play-in tournament. Pour y parvenir et se relancer, la franchise californienne a été très active lors de la trade deadline. Mais les Angelinos n’ont plus vraiment le droit à l’erreur d’ici à la fin de la saison régulière s’ils veulent atteindre leurs objectifs et le moindre renfort est le bienvenu. Dans cette optique, un vétéran va d’ailleurs bientôt arriver sur le marché et pourrait être un bon ajout à l’effectif des Lakers.

Les Lakers s’intéressent à Kevin Love

En effet, après neuf saisons passées à Cleveland, Kevin Love négocie son buy-out avec les Cavaliers, lui qui est dans sa dernière année de contrat. Un joueur que LeBron James connaît bien, puisqu’ils ont été champions ensemble en 2016. D’après les informations de Brian Windhorst d’ ESPN , les Lakers font partie des équipes intéressées. S’il est désormais âgé de 34 ans, son adresse à longue distance pourrait faire du bien aux Angelinos en sortie de banc, un de leur point faible cette saison.

Une préférence pour le Heat ?

Toutefois, les prétendants sont nombreux pour s’attacher les services du quintuple All-Star. Alors que les Suns sont aussi sur le coup, Adrian Wojnarowski indique que Kevin Love va également écouter la proposition des Sixers. Mais c’est une autre franchise qui risque de rafler la mise. D’après Tim Reynolds, le vétéran considère sérieusement la possibilité de rejoindre le Heat de Miami. Nul doute que si cela se confirme, LeBron James risque d’être déçu, lui qui est très amis avec Kevin Love.