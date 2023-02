NBA : Une star se lâche après son énorme trade

La rédaction

Tout juste transféré chez les Suns de Phoenix dans l’un des plus gros trades de ces dernières années, Kevin Durant est revenu, lors de sa présentation chez la franchise de l’Arizona, sur son passage chez les Nets de Brooklyn. Visiblement, KD regrette beaucoup de choses de son passage du côté de la franchise new-yorkaise.

Du côté de Phoenix, Kevin Durant constituera au côté de Devin Booker et de Chris Paul, un nouveau trio de choc, prêt à conquérir les différents parquets de la NBA. Actuellement classée 4ème de la conférence Ouest, la franchise de l’Arizona compte sur la signature de la superstar Kevin Durant pour pouvoir aller décrocher le titre. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’ancien joueur des Nets de Brooklyn est longuement revenu sur son passage dans la banlieue de New-York, et au vu de ses propos, ne s’attendait pas à quitter si brusquement le navire.

Kévin Durant «contrarié» par la situation chez les Nets de Brooklyn

Les Nets de Brooklyn auront donc perdu dans la même période, à la fois Kyrie Irving parti chez les Mavericks de Dallas, et Kévin Durant, transféré chez les Suns de Phoenix. Ce dernier s’est exprimé sur son ancienne équipe : « Oui, j'étais contrarié que nous ne puissions pas terminer la saison. Je pensais qu’on avait une bonne dynamique. On était enfin en train de construire la culture qu’on a toujours voulue. Je ne savais pas ce qui se passait avec Kyrie (Irving) et eux. C'était un coup dur pour nous… J'ai fondé une famille là-bas. Ils feront toujours partie de mon parcours... J'adore ces gars-là » .

KD estime que Brooklyn n’en a pas fait assez