LeBron James et les Lakers prêts à effrayer la NBA

Actuellement classés 13ème de la conférence Ouest, les Lakers de Los Angeles ne s’en remettent qu’au record de LeBron James pour pouvoir être heureux cette saison. Championne NBA en 2020, la franchise californienne peine à s’imposer sur la durée malgré son duo de stars composé de LeBron James et d’Anthony Davis. Pourtant, une légende de la NBA y croit dur comme fer…

La trade deadline n’a pas été très agitée pour les Lakers. En revanche, les coéquipiers de LeBron James ont manqué la possibilité de signer Kyrie Irving, meneur All Star et ancien partenaire de crime de King James à l’époque où les deux joueurs évoluaient à Cleveland (Ils avaient été sacrés champions NBA en 2016). Russell Westbrook, lui, s’en est allé du côté du Jazz de l’Utah, laissant donc comme seuls gros noms LeBron James et Anthony Davis à Los Angeles. Avec un effectif limité, une dynamique moyenne, la franchise californienne se trouve bien loin des attentes du début de saison. Pourtant, la légende des Lakers Magic Johnson estime qu’il y a une condition à remplir pour que les coéquipiers de King James ne deviennent imbattables.

Les Lakers mal embarqués

La saison régulière de NBA prend fin en avril, et pour l’instant les Lakers de Los Angeles ne sont clairement pas concurrents à une potentielle place en Play-Offs. En revanche, tout n’est pas terminé pour les jaunes et violets puisque la 10ème place qualificative pour le Play-In, est actuellement détenue par le Thunder d’Oklahoma City, qui ne possède pas un bilan très éloigné des Lakers.

Magic Johnson prévient tout le monde à propos des Lakers de Los Angeles