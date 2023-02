NBA : «Je devrais être sélectionné numéro 1», il fait passer un message à Wembanyama

Hugo Chirossel

Alors qu’il vit sa dernière saison dans le championnat de France avant de rejoindre la NBA, Victor Wembanyama est pressenti pour être le pick numéro 1 de la prochaine draft. Difficile de voir un joueur qui sera préféré au Français, au grand dam de Scoot Henderson, qui estime que cette place devrait lui revenir.

Dans quelques mois, Victor Wembanyama fera le grand saut pour rejoindre la NBA. À 19 ans, le pivot français affole déjà la Grande Ligue et il ne fait aucun doute que la franchise qui bénéficiera du premier choix lors de la prochaine draft le sélectionnera en priorité. Scoot Henderson aurait également pu prétendre à cette place, « si je n’étais jamais né », comme avait confié Victor Wembanyama en octobre dernier.

LeBron James explose tout et prepare un projet totalement fou https://t.co/DKSGww3HTq pic.twitter.com/W7ECAD8rxI — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Je pense et je sais que je devrais être sélectionné numéro 1 »

Invité sur le plateau de NBA Today , Scoot Henderson a affirmé qu’il n’était pas affecté par tout cela et estime malgré tout qu'il devrait être le choix du numéro 1. « Personnellement, je sais que je travaille depuis toujours pour ce moment, donc je ne pense même pas à ce genre de choses. Je ne m’attarde pas sur toutes les discussions qu’il peut y avoir sur les réseaux et tout ça. Je me suis toujours focalisé sur mon objectif d’être le meilleur possible, donc je n’ai pas à m’inquiéter de qui que ce soit. Je pense et je sais que je devrais être sélectionné numéro 1 », a-t-il déclaré.

« Les futurs visages potentiels de la ligue »