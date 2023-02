Adulé par LeBron James, il pousse un coup de gueule

La rédaction

Luka Doncic est à seulement 24 ans, l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Le Slovène porte la franchise des Mavericks de Dallas sur ses épaules depuis son arrivée dans la ligue américaine en 2018. Très complet, Doncic n’est en revanche pas le joueur le plus rapide parmi les vedettes de la NBA. Ce dernier est revenu sur les critiques à l’égard de son style de jeu.

LeBron James n’avait pas tari d’éloge à propos de Luka Doncic. En 2022, King James confiait dans son talk-show The Shop ce qu’il appréciait chez le Slovène, qu’il qualifiait d’ailleurs de « meilleur joueur de la NBA en dessous de 25 ans » : « Sa taille. J’entends par là qu’il est gigantesque. Un meneur de jeu de 2m03, il fait 102 kilos. Il maîtrise le ballon. Et plus important encore, sa vision. C’est pour ça que je l’adore. « Il peut contrôler un match, il n’a même pas besoin de shooter. Il peut littéralement remonter le ballon dix fois d’affilée et arriver dans sa zone à chaque fois, seulement grâce à son rythme » . De quoi ravir le Slovène, qui est parfois critiqué par rapport à son manque de vitesse et d’explosivité.

«C’est difficile à chaque match», le gros rappel de Luka Doncic

Dans un entretien accordé au New York Times , le Slovène rappelle que ses performances quotidiennes ne sont pas réalisées avec facilité, lui qui concède ne pas être le joueur le plus rapide du monde : « C’est difficile à chaque match. Les gens disent que ça semble facile, mais ça ne l’est pas, faites-moi confiance ! Peut-être que ça en a l’air parce que je suis lent ! Il ne s’agit pas toujours de vitesse. Évidemment, ce serait encore mieux si je pouvais jouer avec plus de vitesse. Mais c’est surtout une question d’angles, de timings » .

Luka Doncic est comme un «joueur d’échecs»