NBA : LeBron James impliqué dans un gros clash ?

La rédaction

Alors que les Lakers de Los Angeles n’ont pas réussi à enrôler Kyrie Irving (parti à Dallas) lors de la trade deadline, la franchise californienne doit s’en remettre à son duo de stars, composé de LeBron James, qui a récemment battu l’un des plus grands records de l’histoire de la NBA, et d’Anthony Davis. Si les deux joueurs s’entendent plutôt bien, les nombreux matchs commencent à peser sur leur moral.

Russel Westbrook parti du côté du Jazz de l’Utah, le destin des Lakers de Los Angeles repose entre les mains de LeBron James et d’Anthony Davis. Les deux hommes constituent un duo de choc malgré la saison décevante de la franchise californienne. En revanche, la nonchalance du pivot a tendance à énerver LeBron James selon Colin Cowherd, qui s’est exprimé dans son podcast The Herd .

LeBron James « agacé » par Anthony Davis après le titre de 2020

Le journaliste de la Fox déclare : « Après le titre remporté dans la bulle, LeBron James voulait offrir les clés de la franchise à Anthony Davis. Davis est revenu hors de forme. Ça a agacé LeBron James, et c’est logique. C’est pour ça que je disais l’été dernier que Davis devait être tradé avant la reprise, parce qu’au bout du compte, il allait forcément les décevoir. Résultat, il a été blessé, et maintenant, il joue comme de la m*rde » .

NBA : Les Lakers lancent leur révolution, LeBron James valide https://t.co/FvMSlw7Ref pic.twitter.com/lPovVt0G2n — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

LeBron n’est pas « satisfait » des prestations d’Anthony Davis