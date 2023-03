Il marche sur la NBA comme LeBron James... et se lance dans le foot

La rédaction

LeBron James, comme de nombreux basketteurs, est un amoureux inconditionnel du football, et notamment de Liverpool, club dont le King est actionnaire depuis 2011. Une autre star de la NBA va se lancer dans le monde du ballon rond, puisque le franchise player des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokoumpo, est devenu ce jeudi, actionnaire du Nashville SC, pensionnaire de MLS.

Ces dernières années, la MLS (Major League Soccer) a réellement pris de l’ampleur. Si la ligue américaine a notamment réalisé de nombreuses recrues marquantes, elle a également récemment su se développer par le biais d’investisseurs issus de la NBA. En effet, Kevin Durant est récemment devenu investisseur du Philadelphia Union, tandis que James Harden lui, a acquis certaines parts du Houston Dynamo. Giannis Antetokoumpo rejoint donc ces joueurs et notamment LeBron James avec Liverpool, en devenant avec ses frères, Thanasis et Kostas, actionnaire du club de Nashville.

Giannis Antetokoumpo, fan absolu de football

À la suite de cette annonce, la star des Bucks de Milwaukee s’est exprimée ce jeudi : « C’est le premier sport que j’ai aimé en Grèce et j’ai toujours rêvé de posséder une équipe de football » , déclare le Grec. « Lorsque mes frères et moi avons étudié le Nashville SC, nous avons su que c’était une équipe et une ville dans lesquelles nous voulions nous impliquer. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de rejoindre les Boys in Gold, et j’ai hâte de venir assister à un match au GEODIS Park ! » .

Le propriétaire du Nashville SC est aux anges