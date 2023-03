NBA : «C’est terminé», il fait un terrible constat sur ce pote de LeBron James

Hugo Chirossel

Arrivé en 2019, Anthony Davis a été sacré champion NBA après seulement une saison passée chez les Lakers. Mais depuis, le pivot âgé de 29 ans est très souvent touché par des blessures, lui qui devait être le franchise player de l’équipe. Shaquille O’Neal s’est récemment exprimé sur The Brow et le moins que l’on puisse dire est qu’il n’est pas très optimiste.

Alors qu’ils n’ont plus vraiment le droit à l’erreur s’ils veulent se qualifier pour les playoffs, les Lakers vont devoir se passer de LeBron James. Ce dernier, touché au pied lors de la rencontre face aux Dallas Mavericks dimanche dernier, sera absent pour une durée de trois semaines. Sans leur star, les Angelinos vont se reposer sur leurs nouvelles recrues, ainsi que sur Anthony Davis. Pour y parvenir, The Brow va devoir retrouver le niveau qui était le sien dans la bulle d’Orlando en 2020, où les Lakers avaient été sacrés champion NBA.

« C’est terminé, il n’est plus le même »

Encore faut-il qu'il en soit capable. Shaquille O’Neal s’est montré assez pessimiste à ce sujet. « Anthony Davis va déjà devoir passer en mode playoffs. Les joueurs avec un tel talent aiment généralement se gérer et adopter un certain style, avant de passer à un autre niveau en playoffs. Malheureusement je ne veux pas lui manquer de respect, mais c’est terminé, il n’est plus le même. Ça reste un excellent joueur, mais il y a trois ans, on le considérait comme l’un des potentiels meilleurs joueurs au monde », a-t-il déclaré sur le plateau de TNT .

« Il devait devenir le meilleur joueur au monde »