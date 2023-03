NBA : Son équipe coule, Antetokounmpo s'énerve

La rédaction

Que s'est-il passé chez les Bucks de Milwaukee ? Alors qu'ils avaient un matelas confortable de 14 points d'avance avant le dernier quart-temps, l'équipe de Giannis Antetokounmpo s'est complètement délitée et a encaissé 41 points lors du dernier quart temps face à Philadelphie. Et le Greek Freak n'était pas content.

Premiers de la conférence est de la NBA, les Bucks recevaient les Sixers devant leur public. Au terme de trois quarts temps très bien gérés, ils se sont totalement relâchés et ont connu leur 18ème défaite de la saison. Une défaite que tentent d'expliquer les principaux protagonistes.

«Ils ne l'ont plus lâché»

L'entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer tente d'expliquer ce trou d'air de son équipe, après le match : « Il était relâché sur les transitions. Il allait au panier, ressortait pour Brook, puis il réapparaissait à 3-points pour en mettre un… Il avait trouvé des moyens de marquer de beaucoup de manières différentes. Et puis, ils ne l’ont plus lâché… On marque 31 points dans le dernier quart-temps, mais on aurait pu faire mieux. Grayson créait beaucoup d’espace pour Giannis et Jrue, et ils l’ont juste serré de près. On aurait pu chercher davantage Grayson. »

«C'est une bonne leçon»