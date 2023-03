NBA : Au coeur d’un clash avec des légendes, il se lâche totalement

La rédaction

Fraîchement débarqué chez les Suns de Phoenix en provenance des Nets de Brooklyn, Kevin Durant a subi son lot de critiques. Le double MVP s’est vu reprocher certains choix de carrière, comme le fait de ne rejoindre que des équipes NBA remplie de stars, comme c’est le cas chez les Suns. Charles Barkley, ainsi que Shaquille O’Neal notamment, ont vu KD leur répondre sèchement la nuit dernière.

Depuis sa signature chez les Suns de Phoenix, Kevin Durant, 34 ans, est la cible de nombreuses critiques. « Tu continues de rejoindre des superteams pour gagner des titres NBA. Pourquoi pas travailler ensemble un jour pour que je t’apprenne à porter ta propre équipe » , avait notamment lâché il y a quelques jours Giannis Antetokoumpo à propos de KD. Si cette déclaration du Grec était sortie sur le ton de l’humour, d’autres joueurs et notamment certaines légendes comme Charles Barkley ou Shaquille O’Neal, tout deux désormais consultant, s’étaient lâchés à propos de l’ancien champion NBA 2017 et 2018, pointant du doigt ses transferts vers des équipes toujours calibrées pour le titre, tandis que d’autres stars portent leur franchise sur leurs épaules.

«Ils me jugent de façon injuste», la réponse cinglante de Kevin Durant envers deux légendes NBA

Présent en conférence de presse après la victoire des siens face aux Hornets (105-91) la nuit dernière, Kevin Durant a envoyé un message à ses détracteurs : « Ils me jugent de façon injuste. Mais je n’ai pas besoin de crédit de leur part. Ni de la part de Barkley, ni de la part de Shaq. Ils n’ont même plus besoin de me regarder jouer. Ne parlez pas de moi si vous ne m’aimez pas » , déclare la nouvelle star des Suns de Phoenix.

L’entraîneur de KD monte au créneau à propos de son nouveau joueur