NBA : Terrible nouvelle pour LeBron James, les Lakers peuvent trembler

Très actif lors de la trade deadline, les Lakers pensaient avoir fait les ajustements nécessaires afin de se mêler à la course pour les playoffs. Les Angelinos redressent peu à peu la barre et ne sont plus très loin d’une place qualificative pour le play-in tournament. Toutefois, une mauvaise vient de tomber pour la franchise de Los Angeles, qui va devoir se passer des services de LeBron James pendant trois semaines.

En difficulté depuis son titre obtenu dans la bulle d’Orlando en 2020, les Lakers peuvent encore espérer obtenir leur ticket pour les playoffs cette saison. Après les changements opérés lors de la trade deadline, la franchise de Los Angeles remonte peu à peu la pente. Les Angelinos sont actuellement 11e de la conférence Ouest, avec un bilan de 30 victoires pour 33 défaites.

Toutefois, les Lakers viennent d’annoncer une très mauvaise nouvelle. En effet, ils retiennent leur souffle en ce qui concerne LeBron James, touché au pied dimanche soir lors de la victoire face aux Dallas Mavericks (111-108). Auteur de 26 points, le King s’est écroulé à la fin du troisième quart-temps, après un duel avec Dwight Powell. Au micro d’ ESPN , il avait alors expliqué avoir marché sur le pied de son adversaire et boitait bas au moment de quitter le stade.

LeBron James has been evaluated by Lakers team physicians and medical staff, and it has been determined that he has sustained a right foot tendon injury. James will be reevaluated in approximately three weeks.