NBA : «Il est heureux», cette star revit loin des Lakers de LeBron James

Hugo Chirossel

Un an et demi après les avoir rejoints, Russell Westbrook a quitté les Lakers. Transféré au Jazz d’Utah, il s’est ensuite engagé avec l’autre équipe de Los Angeles, les Clippers. Là-bas, le meneur âgé de 34 ans évoluera notamment aux côtés de Nicolas Batum. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur son nouveau coéquipier, qu’il trouve très heureux depuis son arrivée.

Après un an et demi de galère, c’est un Russell Westbrook très souriant qui s’est présenté aux Clippers. « Être quelque part où les gens veulent de toi, ça veut dire beaucoup pour moi », a-t-il d’ailleurs déclaré après son arrivée dans sa nouvelle équipe, envoyant au passage un petit tacle aux Lakers et à LeBron James. Il faut dire qu’entre les rumeurs autour de son avenir et les propos du King lors de la trade deadline, les dernières semaines n’ont pas été faciles pour Russell Westbrook.

NBA : LeBron James lâche une punchline, Wembanyama lui répond https://t.co/vPne4beeBD pic.twitter.com/rMT7H9vCIq — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

«Je pense qu’il va être parfait pour nous»

« Parfois, il ne s'agit pas de basket, il s'agit de bonheur. Hier, je suis arrivé tôt, nous étions ensemble dans les vestiaires, vous pouvez le voir sourire. Il est heureux d'être ici. Il sait que tout le monde le veut », a confié Nicolas Batum en conférence de presse, dans des propos relayés par Tomer Azarly. Heureux, le Français l’est également, lui qui estime que Russell Westbrook peut énormément apporter aux Clippers. « Vu notre effectif, je pense qu’il va être parfait pour nous. Je vous l’ai déjà dit, je ne me soucie pas vraiment de ce qui lui est arrivé. Ce que je veux dire, c’est que les situations sont différentes. Parfois, ça ne marche pas, ça ne convient pas et je m’en fiche un peu. Tout ce qui m’importe, c’est ce qu’il peut faire pour nous. Et je pense qu’il peut être très bon avec nous », a-t-il ajouté.

«Ce n’est pas ça qui vous caractérise comme joueur»