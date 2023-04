NBA : Son rêve a été brisé, l’espoir renaît pour LeBron James

Thomas Bourseau

Kyrie Irving pourrait une nouvelle fois changer de franchise NBA cet été de par son éventuel futur statut d’agent libre. De quoi permettre à LeBron James de rêver à une réunion entre les deux anciens coéquipiers ? Ladite réunion ferait perdre 64M€ à Irving.

Cela fait près d’un an qu’une réunion entre Kyrie Irving et LeBron James agite la toile. Lors de leur première collaboration chez les Cleveland Cavaliers entre 2014 et 2017, année du départ d’Irving chez les Boston Celtics, les deux hommes ont remporté le trophée Larry O’Brien en 2016 face à l’armada des Golden State Warriors. Depuis, Kyrie Irving a bien voyagé chez les Celtics, puis les Brooklyn Nets où il a évolué avec Kevin Durant jusqu’à cet hiver 2023. Les deux superstars des Nets ont quitté New York pour rebondir aux Phoenix Suns pour KD et aux Dallas Mavericks pour Uncle Drew . Aux côtés de Luka Doncic, Kyrie Irving ne permet pas à la franchise texane de rêver plus grand et pourrait même manquer les Play-Ins au vu de la 11ème place des Mavericks au classement de la conférence Ouest.

LeBron James ne se cachait pas : «Je ne peux pas m'asseoir ici et dire que je ne suis pas déçu»

Kyrie Irving pourrait quitter les Mavericks cet été, moment où il sera agent libre. De quoi permettre à LeBron James de reprendre espoir après avoir vu son souhait être brisé par l’arrivée de Kyrie Irving à Dallas cet hiver ? En février dernier, au moment de la trade deadline, King James n’avait pas manqué de cacher sa déception. « Je ne peux pas m'asseoir ici et dire que je ne suis pas déçu de ne pas pouvoir avoir un tel talent (à mes côtés), et quelqu'un avec qui j'ai eu une grande alchimie (par le passé). Je sais que j'ai une excellente alchimie (avec Irving) sur le terrain, qui peut aider à gagner des championnats ».

Un départ libre pour Irving ? Une perte de 64M€