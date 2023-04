Une star se paye LeBron James, la nouvelle humiliation

Thomas Bourseau

LeBron James est le joueur actuel de basket le plus connu au monde. De par sa renommée et ses performances sportives, King James est considéré comme l’un des plus grands de l’histoire. Pour autant, la star des Lakers n’a pas pu échapper à certaines humiliations dont deux récentes qui ont fait parler.

LeBron James est entré dans l’histoire cette saison en devenant le meilleur marqueur de la NBA devant Kareem Abdul-Jabbar. Cependant, et surtout ces derniers temps, King James ne connaît pas que des évènements positifs dans sa carrière. Bien que les Lakers soient remontés à la 7ème place du classement de la conférence Ouest en saison régulière grâce à quatre victoires de rang, les Angelinos ont enregistré une cuisante défaite face aux Los Angeles Clippers dans la nuit de mercredi à jeudi (125-118).

Clippers - Lakers : 11-0

Cuisante, non pas par l’écart au score qui n’est que de 7 points, mais plutôt pour ce qu’elle représente. Rivaux territoriaux, les Lakers et les Clippers se battent constamment pour être les rois de Los Angeles. Cependant, bien que l’histoire penche en faveur des Lakers de par leur palmarès, les dernières confrontations directes entre les deux franchises tournent en faveur des Clippers avec un bilan de 11 victoires en autant de matchs. Et comme si ce bilan ne suffisait pas, Russell Westbrook en a rajouté une couche.

Une star NBA plombée par LeBron James ? Il dénonce https://t.co/v9tSDD1DeB pic.twitter.com/jtXiG4jxyC — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

«Belle passe» : La phase humiliante de Westbrook pour James

Natif de Long Beach, Russell Westbrook avait à coeur de briller chez lui à Los Angeles lorsqu’il a débarqué chez les Lakers à l’été 2021. Cependant, la mayonnaise n’a pas prit et il a constamment été question d’un éventuel trade de Westbrook qui aurait dû, comme LeBron James l’aurait souhaité l’été dernier, faciliter la venue de Kyrie Irving par le biais d’un échange avec les Brooklyn Nets. Echangé cet hiver chez les Clippers où il semble revivre, Westbrook a profité d’une mauvaise appréciation du jeu de la part de LeBron James pour le taquiner. En effet, peut-être instinctivement, LeBron James lui a passé le ballon alors qu’il n’est plus son coéquipier et que The Brodie était à ce moment précis sur le banc des remplaçants. Russell Westbrook a réceptionné le ballon en adressant un geste du pouce à King James en lui disant : « Belle passe » . De quoi quelque peu humilier LeBron James qui n’en est pas à son coup d’essai au niveau des humiliations de ses anciens coéquipiers.

«Tu es trop petit» : Patrick Beverley dézingue LeBron James

Egalement échangé cet hiver par les Los Angeles Lakers pour les Chicago Bulls, Patrick Beverley s’est également payé LeBron James fin mars en inscrivant un panier sous son nez alors que King James le défendait. Après quoi Beverley s’est adressé à lui en lui disant sur le parquet qu’il était trop petit pour le défendre. Un bon camouflet pour LeBron James. Pat Bev avait d’ailleurs tenu le discours suivant dans des propos rapportés par BasketUSA. « Je le fais avec tout le monde ! Je prends simplement du plaisir. On n’est pas des ouvriers du bâtiment. On n’est pas des gars qui se lèvent à 4 heures du matin. On est des basketteurs professionnels, et il n’y a que du plaisir là-dedans. C’est ce que j’essaie de faire. ». Austin Reaves, coéquipier de LeBron James, avait rendu la pareille à Patrick Beverley lors du match suivant en faisant la même célébration, ce qui avait plu à King James.

Dallas en 2011 : «Cette mer** me brûle encore aujourd’hui»