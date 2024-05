NBA : C'est historique, Luka Doncic et Kyrie Irving ne sont qu’à un match des Finales

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Au terme d’un match serré au scénario haletant, les Dallas Mavericks ont triomphé face aux Minnesota Timberwolves ce dimanche (116-107), portant leur avance à 3-0 en finales de conférence. Rudy Gobert et ses coéquipiers n’ont pas su répondre aux prouesses de Luka Doncic et Kyrie Irving (33 points chacun).

Les performances exceptionnelles de Luka Doncic et Kyrie Irving ont propulsé Dallas à un match des finales de la NBA ce dimanche. Malgré la remontée des Minnesota Timberwolves en deuxième mi-temps, les Mavericks ont assuré la victoire lors de leur premier match à domicile des finales de conférence (116-107, 3-0). La série semble terminée.

Luka Doncic et Kyrie Irving à un niveau historique

Depuis le début des playoffs, Luka Doncic et Kyrie Irving ont parfaitement assumé leur rôle de leaders de l’attaque des Mavericks. Ce dimanche, Doncic a compilé 33 points (10/20 aux tirs), 7 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions. Son coéquipier a été tout aussi impressionnant, avec 33 points (12/20 aux tirs) et 4 passes décisives. Notamment, les deux joueurs ont brillé dans les dernières minutes de jeu, marquant des tirs décisifs pour creuser l’écart avec les Timberwolves.

À ce niveau, Doncic et Irving revisitent l’histoire de la NBA. C’est la première fois en 50 ans qu’un duo d’extérieurs marque plus de 30 points dans le même match à trois reprises lors d’une campagne de playoffs.

Les Timberwolves déjà hors jeu ?

À 3-0 dans la série, les Finales de la Conférence Ouest semblent terminées. Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a jamais surmonté un tel déficit en playoffs, et les Timberwolves semblent totalement dépassés. Anthony Edwards, avec une moyenne de 22 points à 38,6 % aux tirs sur les trois premiers matchs, a perdu de son éclat. Karl-Anthony Towns, avec 15 points à 27,8 % aux tirs, a disparu. « Si quelqu’un peut enchaîner quatre victoires dans ce scénario, je pense que c’est nous » , affirme cependant Naz Reid, le pivot remplaçant de Minnesota.

Les Mavericks auront l’occasion de conclure la série à domicile mardi. Un sweep leur offrirait un temps de repos avant le début des Finales NBA, le 6 juin. Cela pourrait permettre à Luka Doncic, qui souffre d’une douleur au genou, de se rétablir à 100 % avant d’affronter le vainqueur de la série entre les Celtics et les Pacers, où Boston mène également 3 à 0.