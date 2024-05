NBA : Vers des contrats record pour Doncic et Gilgeous-Alexander

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Sélectionnés dans la All-NBA First Team ce mercredi, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander sont prêts à repousser les limites financières de la NBA. Les deux joueurs seront bientôt éligibles pour de nouveaux contrats qui devraient atteindre des montants record dans l’histoire de la ligue, en attendant la première génération de joueurs à plus de 100 millions de dollars par saison.

Chaque année, les All-NBA Teams ont un impact considérable sur les contrats en NBA. Les sélections de Luka Doncic (Dallas Mavericks) et de Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), annoncées ce mercredi, devraient ainsi conduire à des signatures record en 2025.

Luka Doncic, vers le plus gros contrat de l’histoire de la NBA

Sélectionné pour la cinquième fois de sa carrière dans la All-NBA First Team, Luka Doncic est devenu éligible à une extension « supermax » qu’il pourra signer durant l’intersaison 2025. Le Slovène pourrait alors parapher un contrat de cinq ans pour 346 millions de dollars, dont près de 79 millions pour la dernière saison seulement, le plus gros contrat de l’histoire de la ligue. Puisque les superstars acceptent rarement moins que le salaire maximum, il est fort probable que Doncic obtienne ce montant gargantuesque, et les Dallas Mavericks y sont préparés.

Shai Gilgeous-Alexander, futur joueur le mieux payé de la ligue

Parmi les finalistes du trophée de MVP, comme Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander confirme son statut de superstar au fil des ans. Pour la deuxième fois consécutive, il a été sélectionné dans une All-NBA Team, le rendant éligible à une extension « supermax » en 2025. Cette extension s’ajoutera à son contrat actuel, en ajoutant jusqu’à quatre ans à partir de la saison 2027-2028 pour 294 millions de dollars. Si le montant total est inférieur à celui que touchera Doncic, Gilgeous-Alexander pourrait devenir le joueur le mieux payé de la ligue pour la saison 2030-2031, avec un salaire de 81,5 millions de dollars.

Il serait alors le premier joueur à gagner plus de 80 millions de dollars en un an, franchissant un nouveau palier. À titre de comparaison, le joueur le mieux payé de la ligue cette saison, Stephen Curry (Golden State Warriors), a gagné 55,8 millions en 2023-2024.

Des records voués à être battus rapidement

Presque chaque année, de nouveaux records contractuels sont établis en NBA. Le salaire des joueurs est un pourcentage du plafond salarial, qui peut augmenter jusqu’à 10 % d’une saison à l’autre. Les joueurs qui signent un contrat « supermax » reçoivent 35 % du plafond salarial de l’année de leur signature, avec une augmentation de 8 % de leur salaire par saison en général. Ainsi, au fil du temps, les montants augmentent naturellement et les nouvelles générations battent les records des précédentes.

Par exemple, si sa carrière continue sur sa lancée, Victor Wembanyama devrait signer pour 35 % du plafond salarial en 2031-2032. À ce moment-là, la valeur de son contrat pourrait établir un nouveau record, en particulier avec la renégociation des droits de diffusion de la ligue qui pourrait faire augmenter considérablement le plafond salarial dans les années à venir.