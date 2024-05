LeBron James enrage et demande à la NBA de changer une règle

Florian Barré

La nuit dernière, dans un match où les Dallas Mavericks ont vaincu les Minnesota Timberwolves (108-105) lors du Game 1 des finales de Conférence Ouest, LeBron James a pris la parole sur son compte X, dénonçant une règle incompréhensible selon lui. En vacances après avoir été éliminé au premier tour avec les Lakers, le « King » espère bien se faire entendre malgré tout. Mais quelle est donc cette fameuse règle ?

Derrière son écran de télévision, LeBron James suit avec attention la fin de saison NBA. Ce mercredi soir, la superstar des Los Angeles Lakers a observé le match entre les Minnesota Timberwolves et les Dallas Mavericks. Au cours de la partie, il a sorti son téléphone pour se plaindre d’une règle sur son compte X. En effet, Jason Kidd, entraîneur texan, a utilisé deux challenges avant le quatrième quart-temps ; qui se sont avérés tous deux positifs. Malgré tout, et en raison des règles de la NBA, les Mavericks n’ont pas pu en redemander un au moment critique de la partie.

« Ça n’a aucun sens »

Pourquoi est-ce qu’un challenge réussi ne peut-il pas être renouvelé ? C’est la question que se pose LeBron James : « Il faut changer cette règle du challenge ! Pas possible que tu puisses avoir deux challenges réussis et qu’il soit impossible d’en utiliser d’autres sur le reste du match ! Ça n’a AUCUN SENS » a-t-il écrit agacé. Heureusement pour Dallas, cela n’a pas porté préjudice à l’équipe. Les Texans n'ont eu aucun problème pour clôturer le match et ont quitté le Target Center avec une victoire de 108-105 et un avantage de 1-0 en finale de la Conférence Ouest.

Quelle est la règle exacte ?

Les challenges attribués aux entraîneurs en NBA sont encore relativement nouveaux puisqu'ils n'existent que depuis 2019. À l'origine, chaque équipe ne se voyait confier qu'un seul challenge par match, mais à partir de cette saison, un deuxième challenge est attribué si le premier est réussi. Pour James, et probablement pour bien d’autres, ce deuxième challenge n’est peut-être pas encore la solution parfaite.