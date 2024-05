La NBA révèle le top 15 de la saison, LeBron James encore dans l’Histoire

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA a dévoilé ce mercredi les All-NBA Teams, qui récompensent les 15 meilleurs joueurs de la saison. Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic sont les deux joueurs qui ont reçu le plus de votes. LeBron James, lui, est devenu le joueur le plus âgé à avoir été récompensé dans l’histoire de la NBA. Aucun joueur français, ni Victor Wembanyama, ni Rudy Gobert, n’a été sélectionné.

All-NBA First Team : Gilgeous-Alexander et Jokic à l’unanimité

Dans la première équipe, le MVP en titre Nikola Jokic (Denver Nuggets) et son dauphin Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) ont tous les deux été nommés à l’unanimité. Luka Doncic (Dallas Mavericks), troisième finaliste pour le titre de meilleur joueur, est passé à un vote près de cet honneur. La All-NBA First Team est complétée par Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) et Jayson Tatum (Boston Celtics).

Second Team: Brunson, Edwards, Durant, Leonard et Davis

Il y a une claire distinction entre la première et la deuxième équipe : Jalen Brunson (New York Knicks) est le seul autre joueur à avoir reçu un nombre significatif de votes pour la First Team (37). Il est suivi par Anthony Edwards, qui s'est élevé à un tout nouveau statut cette saison, puis Kevin Durant (Phoenix Suns), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) et Anthony Davis (Los Angeles Lakers).

Third Team: LeBron James et Stephen Curry encore récompensés

La troisième équipe montre que les vétérans ne sont pas encore hors jeu : LeBron James (Los Angeles Lakers) et Stephen Curry (Golden State Warriors) ont tous deux été récompensés cette année, à 39 et 36 ans respectivement. Le quintet est néanmoins complété par trois jeunes : Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) et Devin Booker (Phoenix Suns). Les Français Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) et Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ont également reçu plusieurs votes, cumulant respectivement 12 et 11 points au total, tout de même loin d'une sélection.