NBA : L’agent de LeBron James monte au créneau pour Bronny

À un mois de la draft NBA, les critiques se multiplient concernant Bronny James, le fils de LeBron James. Alors qu’il est systématiquement comparé à son père, qui était perçu comme bien plus talentueux au même âge, Rich Paul, l’agent de Bronny et de LeBron, a pris sa défense dans une interview pour le Bleacher Report.

« Bronny ne devrait pas s’excuser d’être le fils de LeBron James », estime Rich Paul. L’agent, qui représente à la fois le père et le fils, a pris la défense de Bronny James dans une interview avec Chris Haynes du Bleacher Report vendredi. Il y donne son opinion sur les critiques émises contre lui et révèle la position à laquelle Bronny devrait être sélectionné lors de la draft.

« Il ne devrait pas s’excuser »

« Bronny va être jugé très durement à cause du succès de son père, mais c’est le jeu » , a reconnu Rich Paul, longuement interrogé au sujet de la draft à venir de James. « Il ne devrait pas s’excuser d’être le fils de LeBron James […] Le sport est un domaine où beaucoup de gens expriment leur opinion. La différence aujourd’hui, c’est que tout le monde a une voix, et la plupart ont un agenda. Bronny sera toujours sous le feu des projecteurs à cause de cela. »

« Est-il un produit fini ? Non, loin de là » , a continué l’agent. « La plupart des joueurs qui arrivent dans notre ligue ne le sont pas à 18 ou 19 ans. Si son nom était différent, serait-il traité différemment ? Oui, probablement. Certains peuvent penser qu’il a une opportunité grâce à son père, et je pense que c’est une logique très naïve […] Bronny a le talent, les fondations, la structure et sera un “glue guy” dans une équipe NBA. Peut-être deviendra-t-il un jour un All-Star. »

« Certaines équipes pensent qu’il ne sera pas drafté »

Après une saison décevante à l’Université de Californie du Sud, Bronny James est projeté comme l’un des derniers joueurs sélectionnés à la draft. Il est, par exemple, classé 54e chez ESPN . Cependant, Paul — qui cherche probablement à faire monter sa cote — assure qu’il pourrait être choisi bien avant cette position. « Certaines équipes pensent qu’il sera sélectionné entre les places 20 et 40, d’autres entre 30 et 50, et d’autres encore pensent qu’il ne sera pas drafté » , résume-t-il. « Il suffit d’une équipe. C’est quelque chose que je fais chaque année pendant le processus de sélection. Ce n’est pas spécifique à Bronny. »

L’agent confirme également que Bronny James et son camp n’ont pas l’intention d’accepter un contrat « two-way », un type d’accord plus flexible souvent proposé aux joueurs du second tour. Cela pourrait décourager certaines équipes à la fin de la draft. Sans trop en dire sur ce sujet, il affirme par ailleurs que réunir LeBron James et son fils n’est pas une priorité.