NBA : « Je trouve qu'ils n'ont pas assez de crédit », LeBron James rend hommage aux Celtics

Florian Barré

Ça y est, depuis jeudi soir les Finales NBA 2024 ont démarré. Boston Celtics et Dallas Mavericks s’affrontent au meilleur des sept matchs pour remporter le titre. Le Game 1 a été aisément remporté par la franchise du Massachusetts, 107-89. L’occasion pour LeBron James de féliciter la montée en puissance des hommes de Joe Mazzulla depuis quelques années, porté par un duo iconique : Jaylen Brown - Jayson Tatum.

Plus présent sur son podcast « Mind The Game » que sur les parquets de NBA - les Los Angeles Lakers ont été éliminés au premier tour des playoffs cette année - LeBron James suit avec attention et debrief régulièrement des résultats de la ligue avec JJ Redick. En ce moment, les deux hommes ont les yeux rivés sur les Finales NBA opposant les Boston Celtics aux Dallas Mavericks. Et c’est après le Game 1, remporté par la team de Joe Mazzulla, que le King a exposé au grand jour ce qui fait la grande force des favoris au titre selon lui.

Un collectif très bien huilé

« Ils le font avec des passes et beaucoup ne leur donnent pas de crédit pour ça. Quand ils pénètrent en dribble et qu'ils voient que la défense fait une rotation, ils utilisent leurs passes. Ils n'ont que 2 joueurs qui jouent en isolation, Jayson Tatum et Jaylen Brown. Bien sûr Payton Pritchard a aussi la capacité à jouer en isolation, mais les autres s'appuient sur les passes, se démarquent et bougent en fonction des rotations de la défense. Quand tu te concentres sur ces deux excellents extérieurs que sont Jayson et Jaylen, c'est là que les autres entrent en jeu. C'est là que Derrick White joue les closeouts, c'est là que Jrue Holiday attaque les closeouts, Al Horford aussi. » a d’abord expliqué James avant de poursuivre.

« C’est leur super pouvoir »