NBA : Au-delà d’être le fils de LeBron James, pourquoi les Lakers ont drafté Bronny ?

Florian Barré

C'est officiellement un rêve qui devient réalité pour le fils de LeBron James. Bronny James a été choisi en 55e position ce jeudi soir par l'équipe de son père, les Lakers, au deuxième tour de la draft NBA 2024. Cette décision fait suite à des mois de débats et de spéculations sur la possibilité que Bronny fasse équipe avec LeBron, 39 ans, à Los Angeles. Mais est-ce simplement une question d’héritage ? Rob Pelinka, directeur général de la franchise, s’explique.

« Je veux juste que les gens sachent que je m'appelle Bronny James et ne soient pas identifiés comme étant simplement le fils de LeBron James. Je serais heureux d'accéder à la ligue au lieu de penser à jouer avec mon père. Mais ce n'est pas du tout mon état d'esprit. J'essaie juste de travailler et de voir où cela me mène. » Voici les mots prononcés par Bronny James il y a quelques semaines, conscient que quoi qu’il fasse, il sera toujours lié à son paternel. Ce sera d’autant plus le cas désormais puisque ce dernier a été choisi par les Los Angeles Lakers durant la Draft NBA 2024. Avec LeBron, il formera ainsi le tout premier duo père-fils au sein de la Grande Ligue.

« Ce sont les qualités que nous recherchons »

Mais d’après les propos du GM de la franchise, Rob Pelinka, choisir Bronny n’a pas vraiment de lien avec le fait que son père soit qui il est. Celui-ci a révélé la véritable raison pour laquelle les Californiens ont choisi le jeune homme de 19 ans : « Il a travaillé pour tout ce qu’il a obtenu, dont le fait d’être sélectionné en 55e position aujourd’hui. Bronny est avant tout une très bonne personne, et c’est un jeune homme qui travaille incroyablement dur. Ce sont les qualités que nous recherchons chez les joueurs que nous draftons et ajoutons à notre noyau de développement. » a-t-il d’abord confié avant de poursuivre.

« On a pu constater son éthique de travail »