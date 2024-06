NBA : Les avantages et les inconvénients d’une arrivée de Bronny James aux Lakers

Florian Barré

Chaque choix de draft effectué par les Lakers de Los Angeles est constamment suranalysé. Cela s'appliquera aux 17e et 55e choix cette année, et sera particulièrement vrai si le front office en utilise un sur le fils de LeBron James, Bronny. Bien sûr, rien n’assure pour l’heure que celui-ci se retrouvera chez les « Purple and Gold » d’ici à vendredi, tôt dans la matinée, mais c’est une possibilité qui doit être étudiée.

L’an passé, à la même période, LeBron James confiait à qui voulait bien l’entendre que son plus grand souhait pour sa fin de carrière serait de jouer en NBA avec son fils, Bronny. Depuis les choses ont quelque peu changé. En effet, le King s’est rétracté, afin de laisser l’opportunité à son petit de s’émanciper de son côté. Bronny a d’ailleurs fait plusieurs déclarations dans ce sens, déclarant qu’il souhaitait être reconnu pour qui il est et non pour d’où il vient. Porter un nom comme celui de James n’a rien de facile, surtout lorsqu’on prétend à jouer en NBA.

Bronny à LA : les avantages

Malgré tout cela, les choses ont encore évolué ces dernières semaines puisque de nombreuses spéculations ont mis en corrélation l’avenir de Bronny et des Los Angeles Lakers. Est-ce une bonne idée ? Le premier avantage est pour la franchise, qui attirera encore plus de regards sur elle si LeBron était amené à jouer avec son fils. De plus, cela rendra forcément James heureux. Il réalisera un rêve que personne d’autre n’a pu vivre dans la NBA. Dans ce sens, cela permettra aussi à Bronny d’avoir plus de temps que n’importe quel autre rookie pour se développer. En effet, il est inimaginable de voir Los Angeles laisser tomber le fils de LeBron alors que ce dernier est dans l’équipe.

Bronny à LA : les inconvénients

Mais Bronny aux Lakers pourrait aussi avoir deux gros inconvénients. Premièrement, qu'ils soient des prétendants ou non, peu d'équipes de la NBA attirent autant d'attention que les Lakers. Et si Bronny est sélectionné dans l'équipe cette semaine, cette attention va s'intensifier. S’il ne joue pas, il sera quand même au centre de l’intérêt des médias. LeBron sera constamment interrogé sur le sujet. Bronny aussi. Enfin, les Lakers sont à l’Ouest, et s’y battre signifie généralement qu’il faut posséder un roster profond. Comme si chaque place dans la liste comptait encore plus qu’ailleurs. Si l’un de ces emplacements est occupé par un projet de trois ou quatre ans, cela pourrait coûter cher à Los Angeles à court terme. Et le court terme est vraiment tout ce qui reste à LeBron.