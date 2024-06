NBA : Pourquoi JJ Redick est-il le nouveau coach des Lakers alors qu’il n’a jamais entraîné de sa vie ?

Florian Barré

Récent animateur du podcast « Mind the Game » avec LeBron James et analyste NBA à la télévision, JJ Redick est devenu le nouvel entraîneur des Los Angeles Lakers. Une décision qui fait beaucoup parler puisque l’homme de 40 ans n’a aucune expérience à ce niveau-là, ni même en tant qu’assistant. Mais alors pourquoi lui plutôt qu’un autre ? Accompagné de Rob Pelinka, vice-président des opérations de basket-ball et directeur général des Lakers, Redick s’est expliqué en conférence de presse.

JJ Redick, ancien shooteur de la NBA - qui a évolué au Magic, aux Bucks, aux Clippers, aux 76ers, aux Pelicans et aux Mavericks avant de prendre sa retraite en 2021 - est officiellement devenu coach pour la première fois de sa vie ce lundi, le jour de son 40e anniversaire. Et celui qui n'a aucune expérience d'entraîneur dans la ligue démarre cette nouvelle phase de sa vie par un contrat de quatre ans aux Los Angeles Lakers. « Je n'ai jamais été entraîneur en NBA auparavant. Mais je dirais que je suis très expérimenté et cela a commencé il y a 22 ans quand je suis allé à Duke et que j'ai joué pour l'entraîneur K (Mike Krzyzewski) pendant quatre ans. J’ai aussi passé 15 ans en tant que joueur NBA . » a déclaré Redick en conférence de presse.

Une envie récente d’entraîner

Celui-ci a également confié que les trois dernières années – au cours desquelles il a travaillé comme podcasteur et analyste ESPN – ont été inestimables dans sa préparation : « Pouvoir se connecter avec les joueurs, leur parler sur le podcast, participer à des entretiens d'entraîneur avec ESPN appelant des matchs, analyser le jeu dans trois formats différents. Tout cela m’a aidé à me préparer à devenir entraîneur-chef de la NBA », a-t-il déclaré. Redick a même précisé qu’il a envisagé de devenir coach après un entretien avec les Raptors de Toronto en mai 2023.

La raison pour laquelle Redick a été choisi par LA