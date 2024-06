Draft NBA : Pas encore appelé, tous les regards sont tournés vers Bronny James

Florian Barré

Cela n’est pas si surprenant mais il faut le souligner, Bronny James, fils aîné de la légende de la NBA LeBron James, n'a pas été sélectionné lors de la première journée de la Draft de la NBA 2024. Alors que les 30 premiers choix ont été annoncés la nuit dernière, le nom de Bronny n’a pas été prononcé, laissant son avenir dans la Grande Ligue incertain.

Projeté comme un choix de second tour de draft depuis plusieurs semaines, Bronny James attend encore son heure. Cette année, la NBA a décidé de diviser sa Draft en deux parties. La première s’étant déroulée ce mercredi soir et ayant déjà récompensé les trente meilleurs joueurs de la cuvée 2024. Une cuvée menée par les Français Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, qui ont respectivement rejoint les Atlanta Hawks et les Washington Wizards. En ce qui concerne la seconde partie, elle aura lieu dans la nuit de ce jeudi (heure française) et à partir de 16h aux États-Unis.

Quelques doutes planent encore

C’est donc à ce moment-là que Bronny James devrait être appelé. Malgré cela, l’anticipation autour de sa sélection reste palpable. Bronny n'a participé qu'à deux entraînements individuels cet été avec les Lakers de Los Angeles et les Suns de Phoenix. De plus, sa seule saison à l’Université a été décevante, avec une moyenne de 4,8 points par match sur 25 matchs. Pour rappel, celle-ci a été affectée par un arrêt cardiaque qu'il a subi lors des entraînements préparatoires en juillet, ajoutant une autre couche de complexité à ses espoirs de draft.

LeBron James est déjà ému