JO 2024 : Deux jeunes déjà écartés par l’équipe de France

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que l’équipe de France a débuté la préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec 19 joueurs, la liste commence à s’affiner. Killian Hayes et Ousmane Dieng, deux jeunes convoqués par Vincent Collet, sont les premiers joueurs éliminés par les Bleus à un mois du début de la compétition.

Sur les 19 joueurs sélectionnés pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, seuls 12 figureront sur la liste définitive et sept seront inévitablement déçus. La Fédération française de basket a annoncé ce mercredi que Killian Hayes et Ousmane Dieng sont les deux premiers à être écartés par Vincent Collet.

Killian Hayes et Ousmane Dieng coupés prématurément

Le sélectionneur des Bleus n’a pas attendu le premier match de préparation des Bleus, contre la Turquie le 3 juillet, pour libérer Hayes et Dieng. Parmi les joueurs les plus jeunes du groupe élargi et ceux qui ont connu l’une des saisons les plus discrètes, ils n’étaient pas nécessairement attendus sur la liste finale. Cependant, la décision a été prise particulièrement tôt. Les deux athlètes n’ont même pas pu s’entraîner avec l’effectif au complet puisque, selon L’Équipe , les joueurs NBA ne seront autorisés à disputer des entraînements avec opposition qu’à partir de vendredi.

JO 2024 : Wembanyama annonce du très lourd ! https://t.co/PE3mHeHkte pic.twitter.com/GVRxj7dMtQ — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Les raisons de cette décision ne sont pas connues. Mais Killian Hayes, qui a été coupé par les Detroit Pistons en février, et Ousmane Dieng, qui n’a joué que 33 matches pour une moyenne de 11,1 minutes avec le Thunder d’Oklahoma City, n’étaient probablement pas encore prêts pour leur première grande échéance internationale avec la France.

Encore cinq joueurs à éliminer pour l’équipe de France

Après les éliminations de Hayes et Dieng, la liste de la sélection tricolore s’est réduite à 17 joueurs. Cela signifie que cinq autres joueurs devront quitter l’effectif. La liste finale sera dévoilée au plus tard le 6 juillet, après un match amical contre l’Allemagne. Cela donnera à Vincent Collet suffisamment de temps pour examiner de plus près le reste de son groupe, avec un échantillon plus représentatif et des choix difficiles en perspective.