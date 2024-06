Qui sera le premier choix de la draft NBA ? Deux Français favoris

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que la draft NBA se tiendra dans la nuit de mercredi à jeudi, le premier choix n’est toujours pas déterminé. Contrairement à l’année précédente, où Victor Wembanyama s’imposait comme un choix évident, plusieurs joueurs, y compris les Français Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, peuvent prétendre à cette position.

Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr pourraient marquer l’histoire ce mercredi s’ils sont sélectionnés en première position de la draft NBA. Cependant, à moins de 24 heures de l’échéance, l’ordre de sélection de cette édition demeure incertain, les Hawks hésitant toujours avec leur premier choix. Qui sera choisi en première position ?

Zaccharie Risacher : le choix le plus probable

Selon la majorité des spécialistes, Zaccharie Risacher devrait être le premier choix de la draft 2024. Atlanta n’a peut-être pas encore pris sa décision, mais l’ailier de Bourg-en-Bresse s’impose comme le meilleur candidat et aurait impressionné la franchise lors de son entraînement avec elle. Après une dernière saison rassurante en France, il aurait même excédé les attentes lors du processus pré-draft, renforçant son statut au sein de la cuvée. Son profil physique et technique, très prisé en NBA, pourrait faire de lui le choix le plus sûr en haut de cette draft.

Alexandre Sarr : le joueur le plus talentueux ?

Alexandre Sarr, à en croire la plupart des prédictions, est le principal concurrent de Risacher pour le premier choix de la draft. Le problème ? Bien que les Hawks aient tenté de l’inviter à un entraînement, le Français aurait refusé de rencontrer la franchise. De nombreux experts le voient comme le joueur ayant le plus grand potentiel de cette draft, mais il est difficile d’imaginer une équipe le choisir s’il a refusé de répondre à leur appel alors que d’autres candidats très talentueux sont disponibles.

Le natif de Bordeaux préférerait être sélectionné en deuxième position, à Washington, où il retrouverait notamment le Français Bilal Coulibaly. Cependant, des rumeurs suggèrent que les Hawks pourraient le choisir en première position, peut-être pour forcer les Wizards à faire un transfert avec eux. La course n’est donc pas encore finie.

Donovan Clingan : l’outsider américain