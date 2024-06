NBA : Une Draft 2024 historique pour la France ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, on saura qui sera le successeur de Victor Wembanyama en tant que numéro un de la NBA Draft 2024. Il devrait s’agir quoi qu’il arrive d’un Français, puisque cette position semble se jouer entre Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Voir deux joueurs tricolores aux deux premières places serait une première, ce qui le serait encore plus en cas d’entrée de Tidjane Salaün dans le top 14.

Après la première place de Victor Wembanyama l’année dernière, la France devrait connaître une nouvelle Draft historique dans la nuit de mercredi à jeudi. S’il restera à jamais le premier Français de l’histoire à être drafté en numéro un, la star des Spurs risque d’être bientôt rejoint par l’un de ses compatriotes. Ils sont deux à se détacher dans les prévisions de la Draft 2024 : Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr.

NBA : Le fils de LeBron James avec Wembanyama ? https://t.co/oT97BrNDdy pic.twitter.com/i9pdxOg57n — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Bataille entre Risacher et Sarr pour la première place

La tendance est plutôt à voir le premier succéder à Victor Wembanyama et être sélectionné par les Atlanta Hawks, tandis que le second prendrait la direction des Washington Wizards, où il retrouverait son compatriote Bilal Coulibaly. Si cela venait à se confirmer et que Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr sont les numéros un et deux de la prochaine Draft, ce serait alors la première fois dans l’histoire de la NBA qu’un autre pays que les États-Unis place deux de ses joueurs à ces positions la même année, comme indiqué par Basketsession .

Trois Français dans le top 14 de la Draft 2024 ?

Si Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr attirent toute la lumière, il y a un autre Français qui pourrait se rapprocher du top 10 : Tidjane Salaün. Ce dernier devrait au moins se retrouver dans la lottery, entre les picks 1 et 14, ce qui serait encore une fois historique pour la France. Jamais un pays, hormis les États-Unis, n’a vu trois de ses joueurs être sélectionnés entre la première et la quatorzième position à une Draft. La France devancerait alors le Canada en 2013 (Anthony Bennett, Kelly Olynyk), 2014 (Andrew Wiggins et Nik Stauskas) et 2022 (Bennedict Mathurin et Shaedon Sharpe), ainsi que l'Australie en 2016 (Ben Simmons et Thon Maker).