NBA : Prolongation de 4 ans pour Chris Finch aux Wolves !

Florian Barré

L'entraîneur-chef des Minnesota Timberwolves, Chris Finch, vient de mener son équipe aux Finales de la Conférence Ouest et en a été récompensé ce lundi. En effet, les « Loups » ont annoncé avoir accepté une prolongation de contrat de quatre années avec l’homme de 54 ans ; contrat qui maintiendrait ce dernier en place jusqu’en 2028. Les termes de l'accord n'ont pas été communiqués.

Après avoir mené les Timberwolves du Minnesota en Finales de la Conférence Ouest, l'entraîneur Chris Finch est récompensé par une prolongation de contrat de quatre ans qui s'étendra jusqu'en 2028, comme l'a rapporté pour la première fois Adrian Wojnarowski d'ESPN. Les 56 victoires de la franchise en saison régulière en font le deuxième meilleur total de l'histoire de la franchise, derrière les Wolves de 2003-2004, qui ont remporté 58 matchs et également atteint les Finales de Conférence. Pour rappel, les Loups n'ont jamais atteint les Finales NBA. Ainsi, ils pensent fortement que Finch sera l'homme qui les y mènera.

Une première expérience d’entraîneur qui a porté ses fruits

« Je suis fier de la façon dont nous avons pu établir une grande culture ici avec les Timberwolves et j'ai hâte de continuer à diriger cette organisation et de rendre nos fans fiers », a déclaré Finch après l'annonce de sa prolongation. Par ailleurs, depuis que celui-ci a été embauché en 2020-21, ce qui était le premier poste d'entraîneur-chef de sa carrière NBA, les Wolves se sont classés dans le top 10 de la ligue en termes de bilan net, de bilan défensif et, surtout, de victoires.

Finch s’est construit une muraille de fer

De plus, la saison dernière, Minnesota a mis sur le terrain l'une des meilleures défenses que nous ayons jamais vues. Rudy Gobert a largement contribué à cela. Et sans un Chris Finch fédérateur, la connexion entre le pivot français et la franchise aurait pu ne jamais prendre. En effet, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lors de la première saison de Gobert. Son entente avec Anthony Edwards était mauvaise, celle avec Karl-Anthony Towns aussi. Finalement, après un travail acharné, il a remporté le titre de meilleur défenseur de la NBA.