NBA : Bronny James rejoint son père aux Lakers, LeBron peut-il tout gâcher ?

Florian Barré

C’est la première fois dans l’histoire de la NBA qu’un duo père-fils va jouer en même temps en NBA. Plus fou encore, ce duo prendra forme sous la même tunique puisque la nuit dernière, les Los Angeles Lakers ont drafté Bronny James, fils de la légende LeBron James, en 55e position. Un choix qui a provoqué de nombreuses réactions, notamment celles de Rob Pelinka, directeur général de la franchise.

C’est un rêve devenu réalité pour LeBron James. Les Los Angeles Lakers ont choisi son fils aîné, Bronny James, lors du second tour de draft 2024, le faisant ainsi entrer dans la NBA après une saison moyenne passée à l’Université. « Dans l'histoire de la NBA, il n'y a jamais eu un père et un fils qui ont partagé un terrain de basket de la NBA et cela ressemble à quelque chose qui pourrait être magique », a déclaré le vice-président des opérations de basket-ball et directeur général des Lakers, Rob Pelinka. « Nous savons, et nous devons bien sûr respecter, que LeBron a pris une décision concernant son (avenir)… mais s'il s'avérait qu'il faisait partie de notre équipe la saison prochaine, l'histoire de la NBA pourrait être écrite. Et l'histoire de la NBA devrait être écrite dans un uniforme des Lakers. »

Un avenir incertain ?

En effet, tout cela n’est pas encore fait parce que si Bronny a bien rejoint LA, le King lui, pourrait devenir un agent libre. Il a jusqu'à samedi 17 heures (heure aux US) pour choisir de signer la dernière année de son contrat avec les Lakers - d'une valeur de 51,4 millions de dollars pour la saison prochaine - ou à l’inverse, devenir un agent libre sans restriction. Quoi qu’il en soit, cela semble être un faux suspens. L’idée pour James est certainement de tester la free agency pour obtenir un nouveau contrat de trois ans chez les Lakers.

Bronny James, futur grand défenseur ?