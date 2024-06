NBA : Draft historique pour la France, Wembanyama fait une grande annonce

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Premier Français de l’histoire à devenir numéro un de Draft, Victor Wembanyama a vu Zaccharie Risacher lui succéder dans la nuit de mercredi à jeudi, lui qui a été sélectionné par les Atlanta Hawks. Une Draft historique pour la France, avec la deuxième place d’Alexandre Sarr et la sixième de Tidjane Salaün. Et ce n’est que le début, comme l’a annoncé Wemby.

« C’est la France frère . » Comme beaucoup, Victor Wembanyama était devant sa télé dans la nuit de mercredi à jeudi afin d'assister à la Draft 2024. Il a pu voir les Spurs sélectionner Stephon Castle à la quatrième position, mais surtout ses deux compatriotes aux deux premières places. Un an après Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) lui a succédé en tant que numéro un de Draft, juste devant Alexandre Sarr (Washington Wizards).

Quatre Français sélectionnés au premier tour

En plus de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, Tidjane Salaün a lui aussi intégré le top 10, en étant sélectionné à la sixième place par les Charlotte Hornets, tandis que les New York Knicks ont récupéré Pacôme Dadiet avec leur pick 25. Jamais la France n’avait eu trois de ses représentants dans le top 6 d’une Draft, et encore moins aux deux premières positions. Cela n’avait d’ailleurs jamais été fait par un autre pays que les États-Unis jusque-là.

C’est la France frère 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 — Wemby (@wemby) June 27, 2024

«On peut avoir le premier choix une troisième fois, une quatrième»