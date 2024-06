NBA : Pourquoi la draft des Spurs de Wembanyama fait débat

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Avec le quatrième et le huitième choix de la draft NBA 2024, les San Antonio Spurs étaient idéalement placés pour réaliser une excellente sélection dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais après avoir choisi Stephon Castle, la franchise a transféré son huitième choix aux Minnesota Timberwolves, une décision qui ne fait pas l’unanimité.

Alors que les Spurs avaient l’opportunité d’ajouter deux nouveaux talents autour de Victor Wembanyama, elle a plutôt choisi de faire l’impasse sur cette draft. Les observateurs ont été surpris quand San Antonio a envoyé son huitième choix de la sélection aux Minnesota Timberwolves. Comment peut-on expliquer cette manœuvre et pourquoi fait-elle l’objet de tant de critiques ?

Rob Dillingham aux Timberwolves, le choix étonnant des Spurs

Après avoir sélectionné Stephon Castle à la quatrième place, les Spurs n’ont pas fait de choix pour la huitième place. Au lieu de cela, ils ont envoyé leur choix aux Timberwolves en échange d’un premier tour de draft en 2031 et de la possibilité d’échanger leur choix de draft avec Minnesota en 2030 — à condition que ces derniers n’aient pas le premier choix cette année-là.

Cette décision a surpris de nombreux observateurs qui s’attendaient à ce que San Antonio renforce son effectif avec ce choix, d’autant plus qu’il n’y a aucun signe que Minnesota sera une mauvaise équipe en 2030. C’est d’autant plus étonnant que Rob Dillingham, l’un des meilleurs meneurs de cette promotion, souvent annoncé à San Antonio, a été sélectionné avec ce choix. La franchise texane a peut-être manqué une pépite et leur futur meneur titulaire.

Une décision à justifier dans un futur proche

Si les Spurs ont opté pour ce transfert, plusieurs explications sont possibles. Tout d’abord, cette transaction leur offre plus de flexibilité financière à l’approche de la free agency, qui ouvrira le 30 juin. Cela pourrait ainsi signifier qu’ils ont un joueur sur leur radar. Si San Antonio signe un gros joueur pour accompagner Victor Wembanyama la saison prochaine, ils auront besoin d’espace financier, ce qui rendrait ce choix parfaitement logique.

La seconde explication pourrait être que la franchise prévoit de réaliser un autre transfert après la draft, nécessitant ces ressources. Les rumeurs mentionnent notamment Trae Young et Dejounte Murray (Atlanta Hawks) ou Darius Garland (Cleveland Cavaliers). Cependant, il serait surprenant que ces franchises n’aient pas préféré récupérer le huitième choix de la draft. Il est également possible que San Antonio ait simplement cherché à conserver une certaine flexibilité sur le marché des transferts ou pendant la période des agents libres, sans avoir de plan spécifique. Dans ce cas, ce choix pourrait s’avérer être une grosse erreur avec le temps.