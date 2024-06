C’est du jamais vu en NBA, trois Français dans le top 6 de la Draft

Florian Barré

Avant 2023, c’était Killian Hayes qui était le Français drafté le plus haut, choisit en septième place par les Detroit Pistons en 2020. Mais en l’espace de deux drafts tout a changé, cinq joueurs ont fait pareil ou mieux que lui. L’an passé Victor Wembanyama (1er) et Bilal Coulibaly (7e) ont réalisé l’inconcevable, à savoir placer deux têtes tricolores dans le top 7. Cette année, il y en a même trois dans le top 6 : Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün.

Une révolution française se prépare dans la Grande Ligue. Pour la première fois dans l'histoire de la NBA, deux joueurs français ont été retenus parmi les cinq premiers choix, Zaccharie Risacher étant arrivé premier au classement général de la Draft chez les Atlanta Hawks et Alex Sarr étant choisi immédiatement après par les Washington Wizards. Encore plus fou, un troisième tricolore a été choisi par les Charlotte Hornets à peine quelques minutes plus tard, en sixième position. Et il s’agit de Tidjane Salaün.

Un autre français s’ajoute à la fête

Pour replacer un peu l’exploit des Bleus dans l’histoire de la NBA, jamais un pays, hors États-Unis, n'avait placé deux joueurs aux deux premières places d'une draft. De même, aucun pays, hors États-Unis, n'avait vu trois de ses jeunes talents entrer dans le top 10 d'une même draft. Là, il y en a trois dans le top 6. À tout cela, on peut ajouter la grosse surprise tricolore : Pacôme Dadiet. L’ancien joueur des Ratiopharm Ulm (club de D1 allemande), a été choisi en 25e position par les New York Knicks.

Le tableau de la draft NBA 2024

1. Atlanta Hawks : Zaccharie Risacher (FR)

2. Washington Wizards : Alexandre Sarr (FR)

3. Houston Rockets : Reed Sheppard (US)

4. San Antonio Spurs : Stephon Castle (US)

5. Detroit Pistons : Ron Holland (US)

6. Charlotte Hornets : Tidjane Salaün (FR)

7. Portland Trail Blazers : Donovan Clingan (US)

8. Minnesota Timberwolves (via San Antonio Spurs) : Rob Dillingham (US)

9. Memphis Grizzlies : Zach Edey (CA)

10. Utah Jazz : Cody Williams (US)

11. Chicago Bulls : Matas Buzelis (US)

12. Oklahoma City Thunder : Nikola Topic (SRB)

13. Sacramento Kings : Devin Carter (US)

14. Washington Wizards (via Portland Trail Blazers) : Bub Carrington (US)

15. Miami Heat : Kel'El Ware (US)

16. Philadelphia Sixers : Jared McCain (US)

17. Los Angeles Lakers : Dalton Knecht (US)

18. Orlando Magic : Tristan Da Silva (ALL)

19. Toronto Raptors : Ja'Kobe Walker (US)

20. Cleveland Cavaliers : Jaylon Tyson (US)

21. New Orleans Pelicans : Yves Missi (CAM)

22. Denver Nuggets (via Phoenix Suns) : DaRon Holmes II (US)

23. Milwaukee Bucks : AJ Johnson (US)

24. Washington Wizards (via New York Knicks) : Kyshawn George (SUI)

25. New York Knicks : Pacôme Dadiet (FR)

26. Oklahoma City Thunder (via Whasington Wizards) : Dillon Jones (US)

27. Minnesota Timberwolves : Terrence Shannon Jr. (US)

28. Phoenix Suns (via Denver Nuggets) : Ryan Dunn (US)

29. Utah Jazz : Isaiah Collier (US)

30. Boston Scheierman (US)