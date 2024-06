NBA : La draft de tous les records pour la France

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Lors de la draft NBA, dans la nuit de mercredi à jeudi, la France est entrée dans l’Histoire. Avec les sélections de Zaccharie Risacher (1), Alexandre Sarr (2), Tidjane Salaün (6) et Pacôme Dadiet (25), les jeunes tricolores ont établi de nouveaux records sur la scène nationale, mais aussi mondiale.

Avant 2020, aucun joueur français n’avait été sélectionné au-dessus de la huitième position lors de la draft NBA. Depuis, six joueurs ont accompli cet exploit, dont trois dans la nuit de mercredi à jeudi : Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün. Le signe que la France est en train de s’imposer comme l’un des plus grands viviers de talents au monde, ce qui s’accompagne naturellement de nouveaux records.

Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr : une première mondiale

Avec Risacher en première position et Sarr en deuxième, c’est la première fois dans l’histoire de la NBA que deux joueurs internationaux sont sélectionnés en haut de la même draft. Par conséquent, la France devient le deuxième pays, après les États-Unis, à placer deux joueurs aux deux premières positions d’une draft NBA. C’est un exploit que même le Canada, historiquement le plus grand fournisseur de joueurs internationaux dans le Championnat nord-américain, n’a jamais réussi à réaliser.

Risacher succède à Victor Wembanyama : la confirmation

L’année dernière, Victor Wembanyama est devenu le premier français à être sélectionné en première position lors d’une draft NBA. Avec Zaccharie Risacher, cela fait maintenant deux années de suite, un nouveau record inattendu pour la France. Une consécration qui montre tout le chemin parcouru depuis la draft de Tariq Abdul-Wahad, premier français à avoir foulé les parquets de la ligue, en 1997.

Quatre Français au premier tour : record doublé

Les sélections de Tidjane Salaün et Pacôme Dadiet, respectivement en sixième et 25e position, ont elles aussi un caractère historique. Jusqu’à présent, le record pour la France était de deux Français sélectionnés au premier tour lors de la même draft. Celui-ci a été atteint six fois, y compris en 2023. Aujourd’hui, le record a doublé, avec quatre Français au premier tour.