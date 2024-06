NBA : Après la Draft, Risacher, Sarr et Salaün dévoilent leurs objectifs

Florian Barré

C'est la deuxième année consécutive qu'un Français est sélectionné comme premier choix au classement général de la Draft NBA, après la sélection à succès de Victor Wembanyama par les San Antonio Spurs la saison dernière. Zaccharie Risacher a été suivi de près par Alexandre Sarr et Tidjane Salaün, tous deux choisis dans le top 6. Les trois jeunes hommes ont d’ailleurs hâte de montrer toute l’étendue de leur talent dès leur saison rookie.

Peu à peu, la France devient le berceau des meilleurs talents qui rejoignent la NBA. En effet, après Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly en 2023, l’Hexagone a vu trois de ses poulains entrer dans le top 10 de la Draft 2024. Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün ont respectivement terminé, premier, deuxième et sixième et ont ainsi rejoint les Hawks, les Wizards et les Hornets. Une fois leurs noms prononcés ils ont d’ailleurs pu faire part de leurs premières réflexions face à la presse, mettant en exergue les objectifs qu’ils ont envie d’atteindre dès leur première saison dans la Grande Ligue.

Zaccharie Risacher, Atlanta Hawks

Dans un premier temps, Zaccharie Risacher a clairement annoncé la couleur. Il rêve déjà d’un titre NBA : « Je leur ai dit que je voulais faire partie d'une équipe qui gagne et de contribuer aux victoires, et que j'étais prêt à faire tout ce qu'il faudrait pour ça. Mes rêves ? Gagner une bague. C'est aussi la fin d'un chapitre, un nouveau s'est ouvert, avec de nouveaux objectifs dans ma tête. Je vais déjà essayer de faire de mon mieux pour intégrer cette équipe et l'aider à gagner. » a confié l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse.

Alexandre Sarr, Washington Wizards

De son côté, Alex Sarr voit plutôt à court terme. Il espère peser rapidement sur le jeu des Wizards et obtenir un temps de jeu conséquent : « Mes objectifs ? Impacter la saison. Faire du mieux que je peux, jouer dur. C'est une super opportunité. Maintenant on va aller à Washington et commencer le travail. Je pense que je peux être un excellent joueur des deux côtés du terrain, offensivement et défensivement. Je vais faire de mon mieux pour le devenir . »

Tidjane Salaün, Charlotte Hornets