NBA : Les 3 meilleurs agents libres encore disponibles

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

LeBron James, Paul George, James Harden et tous les plus gros agents libres ont tous signé de nouveaux contrats. Ils connaissent déjà leur équipe pour la saison prochaine. Maintenant que les stars sont fixées, qui reste-t-il sur le marché ? Voici les trois plus gros free agents encore disponibles.

Une semaine après le début de la free agency, la majorité des stars ont trouvé leur nouveau contrat. Plusieurs joueurs intéressants restent cependant disponibles. Voici trois agents libres qui pourraient encore renforcer une équipe.

DeMar DeRozan : la dernière star sur le marché

Ancien leader des Toronto Raptors et six fois All-Star, DeMar DeRozan est sans aucun doute le plus grand nom parmi les agents libres restants. Avec des moyennes de 24 points, 5,3 passes décisives et 4,3 rebonds par match la saison dernière, il pourrait avoir un impact majeur dans n’importe quelle équipe NBA. Le problème ? La plupart des franchises compétitives n’ont plus les ressources pour signer un joueur de ce calibre.

DeRozan semble ainsi se diriger vers les Sacramento Kings, l’une des rares équipes capables de viser les playoffs et de lui proposer un contract intéressant. Toutefois, les Los Angeles Lakers et le Miami Heat sont aussi sur les rangs et l’arrière a fait comprendre que l’argent ne serait pas sa priorité. Le suspense reste entier.

Tyus Jones : le meilleur meneur sans contrat

Tyus Jones est l’une des révélations de cette saison. Titulaire permanent pour la première fois de sa carrière, il a brillé à Washington avec des moyennes de 12 points et 7,3 passes décisives par match. Excellent gestionnaire, il a montré une grande adresse avec ses 41,4 % de réussite à trois points et très peu de ballons perdus. Ce profil précieux intéresse de nombreuses équipes. Bien qu’il ne soit pas une star, Jones est suffisamment solide pour attirer l’attention de plusieurs franchises NBA.

NBA : Les Warriors de Stephen Curry sont-ils finis ? https://t.co/usG9L3KScV pic.twitter.com/zM00J00nZX — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

Malik Beasley : un tireur d’élite à saisir

Titulaire aux Milwaukee Bucks cette saison, Malik Beasley est sans doute le meilleur tireur parmi les agents libres restants. Avec une moyenne de 41,3 % à trois points la saison dernière, il se démarque clairement de la plupart des joueurs encore sans contrat. Bien que ses limites se fassent ressentir en défense, Beasley reste un attaquant redoutable et un joueur de complément solide. Les New Orleans Pelicans montrent notamment un vif intérêt pour le recruter cet été.