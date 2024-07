NBA : Combien Bronny James va-t-il toucher aux Lakers ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Sélectionné en 55e position de la draft par les Los Angeles Lakers, Bronny James n’était, en théorie, pas assuré d’obtenir un contrat en NBA. Mais le cas du fils de LeBron James est particulier et ce sont surtout les détails de son premier contrat qui restaient à déterminer. Alors, combien gagnera-t-il pour ses débuts dans la ligue ?

Officiellement signé depuis le 2 juillet, Bronny James est désormais membre des Los Angeles Lakers à part entière. Le 55e choix de la draft NBA a accepté un contrat de quatre ans avec une option, peu après la prolongation de son père, LeBron.

Bronny James : un premier contrat à plus de 8 millions

Les Lakers ont annoncé la signature de Bronny James, mais sans préciser la durée ni le salaire. Selon Shams Charania de The Athletic , le joueur de 19 ans a signé pour quatre ans à hauteur de 7,9 millions de dollars. Son salaire pour sa saison rookie est estimé à 1,2 million de dollars, montant à 2,5 millions pour la dernière année. Un montant très éloigné des 49 millions de dollars que touchera son père en 2023-2024, dans le cadre d’un nouveau contrat de deux ans pour 104 millions, signé plus tôt dans la semaine.

Le contrat, qui lie Bronny James aux Lakers jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, inclut une option d’équipe permettant à l’équipe de décider de le conserver ou non après sa troisième saison. Bien que rare, cette structure n’est pas inédite pour un joueur sélectionné au second tour et ses agents avaient laissé entendre qu’il n’accepterait pas de contrat « two-way ». James ne semble avoir bénéficié d’aucun traitement de faveur extraordinaire pour son contrat.

« La pression est montée d’un cran »

« C’est clair, la pression est montée d’un cran. J’ai déjà vu que sur les réseaux sociaux et sur internet, on dit que je ne mérite peut-être pas d’avoir une place en NBA » , a confié Bronny James, mardi, sur le défi de jouer aux côtés de son père. « Mais j’ai fait face à ce genre de critiques toute ma vie. Ce n’est pas différent, juste amplifié. Mais je vais m’en sortir. »