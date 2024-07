NBA : Les Lakers et les Kings en concurrence pour une star

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Parmi les agents libres les plus en vue cet été, la décision de DeMar DeRozan est très attendue. Après une saison collective décevante, l’arrière a choisi de quitter les Chicago Bulls. Sa préférence irait désormais aux Sacramento Kings, devant les Los Angeles Lakers et le Miami Heat, également intéressés d’après les rumeurs.

Sextuple All-Star, DeMar DeRozan est l’un des plus grands noms disponibles cet été. Alors qu’il a déjà décidé de quitter les Chicago Bulls et que de nombreuses équipes s’intéressent à lui, il semble privilégier les Sacramento Kings.

DeMar DeRozan vers les Kings

La free agency de DeMar DeRozan touche à sa fin, et les Kings apparaissent comme les favoris pour le signer. « Sacramento est l’équipe à surveiller » , a assuré Adrian Wojnarowski d’ESPN vendredi. Neuvièmes de la Conférence Ouest et éliminés lors du play-in tournament la saison dernière, les Kings ont cruellement besoin de se renforcer. Avec des moyennes de 24 points, 5,3 passes décisives et 4,3 rebonds par match la saison dernière, DeRozan serait un ajout majeur pour la franchise californienne.

Les Lakers et le Heat également sur le dossier

Bien sûr, Sacramento n’est pas la seule équipe intéressée. Les Los Angeles Lakers et le Miami Heat sont également sur le coup, à en croire les dernières rumeurs. Les Spurs de Victor Wembanyama ont aussi été mentionnés. Toutefois, les Lakers et le Heat sont limités par leurs finances, ayant déjà dépassé le « salary cap ». Les Kings, en revanche, font partie des rares équipes qui peuvent lui offrir un cadre compétitif et un contrat conséquent.