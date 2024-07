NBA : Transféré, un ancien MVP va rejoindre un favori au titre

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Depuis son titre de MVP en 2017, Russell Westbrook est à la dérive. Le meneur a joué pour quatre équipes différentes depuis son départ du Thunder d’Oklahoma City, il y a cinq ans. Ce jeudi, il a été de nouveau transféré, au Utah Jazz, une étape intermédiaire avant de rebondir ailleurs en NBA.

Après une saison et demie aux Los Angeles Clippers, Russell Westbrook repart. La franchise californienne a transféré l’ancien MVP au Utah Jazz, où il ne jouera pas, afin qu’il rejoigne une nouvelle équipe pour la prochaine saison NBA. La franchise, déjà connue, sera sa sixième depuis l’exercice 2018-2019.

Russell Westbrook au Jazz, Kris Dunn aux Clippers

Les Clippers et le Jazz ont conclu un transfert pour envoyer Russell Westbrook à Utah, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le meneur sera ainsi libéré de son contrat par sa nouvelle franchise, qui reçoit un second tour de draft et une compensation financière pour absorber son salaire restant. Dans la transaction, Los Angeles récupère également Kris Dunn, qui a signé un nouveau contrat de trois ans pour 17 millions de dollars aux Clippers pour combler le vide laissé par Westbrook, d’après Chris Haynes du Bleacher Report.

Ironiquement, Westbrook avait déjà brièvement rejoint le Jazz en 2023 dans des circonstances similaires. Transféré par les Lakers à Salt Lake City, il avait rapidement été coupé pour signer avec les Clippers. Il n’avait alors disputé aucune rencontre pour la franchise.

Bientôt chez un favori au titre NBA

48 heures après avoir été officiellement coupé, Russell Westbrook sera libre de s’engager avec une nouvelle équipe. Selon Wojnarowski, il devrait rejoindre les Denver Nuggets. Il y jouerait probablement un rôle de remplaçant, avec plus de responsabilités qu’aux Clippers. Aux côtés de Nikola Jokic, MVP en titre, Westbrook pourra surtout viser le titre avec l’équipe championne de 2023. Il s’agira de sa sixième franchise depuis la saison 2018-2019, sa dernière au à Oklahoma City — sans compter ses deux passages à Utah.

Une star sur le déclin, mais toujours précieuse

Après une saison à 11,1 points et 4,5 passes de moyenne aux Clippers, ses plus faibles statistiques en carrière, Westbrook n’est plus le joueur dominant qu’il était en 2017, en tant que MVP. Cependant, il reste un meneur fiable, surtout en tant que remplaçant, et un solide défenseur. C’est exactement ce que Denver recherchait après la perte de Kentavious Caldwell-Pope à la free agency.