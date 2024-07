JO Paris 2024 - Basket : La montée en puissance de Team USA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À 10 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, Team USA reste invaincue en préparation. Ils se sont montrés particulièrement convaincants mercredi en dominant la Serbie de Nikola Jokic (105-79). À l’image de Stephen Curry, auteur de 24 points, l’équipe monte en puissance à l’approche de la compétition.

Après une frayeur contre l’Australie lundi, Team USA a élevé son jeu mercredi, dans une victoire 105-79 contre la Serbie. Avec un bilan de 3-0 en préparation, l’équipe trouve progressivement son rythme. En témoignent les performances de Stephen Curry et du secteur intérieur, plus efficaces que jamais.

Stephen Curry brille contre la Serbie

Stephen Curry, l’une des stars les plus attendues des Jeux Olympiques de basket, s’était montré discret lors des deux premiers matches de préparation des États-Unis. Mercredi, il a pris les devants en inscrivant 24 points en 22 minutes contre la Serbie. Le meneur des Golden State Warriors était inarrêtable, réussissant 8 de ses 13 tirs, dont 6 sur 9 à trois points. Curry a brillé par ses prouesses techniques et sa créativité, se démarquant contre le meilleur joueur en attaque face aux vice-champions du monde en titre.

Les intérieurs de Team USA rassurent

À 10 jours du début de la compétition, Team USA commence à résoudre ses problèmes à l’intérieur. Joel Embiid peine toujours à s’imposer (8 points à 2/8 aux tirs en 17 minutes), mais les remplaçants brillent. Bam Adebayo a dominé avec 17 points (6/9 aux tirs, dont un surprenant 3/5 à trois points) et 8 rebonds. Anthony Davis a été phénoménal en défense avec 7 points, 6 rebonds et 6 contres.

Les deux intérieurs remplaçants ont joué autant que le titulaire, avec respectivement 19 et 16 minutes. Steve Kerr a confirmé qu’Embiid restera dans le cinq majeur, mais ce sont les performances d’Adebayo et de Davis qui rassurent les observateurs. Ils ont limité Nikola Jokic, MVP en titre de la NBA, à 16 points et 11 rebonds et ont permis à la raquette américaine de tenir le choc contre les Serbes.

Une équipe de plus en plus convaincante

Team USA affiche désormais un visage bien plus convaincant qu’en début de préparation. Cette victoire de 26 points contre les champions du monde en titre, avec 11 points pour LeBron James et 16 pour Anthony Edwards, est sans doute le match référence de cette phase. De plus, cette rencontre a son importance, car les deux équipes s’affronteront le 28 juillet en phase de groupes des Jeux Olympiques. Il reste encore deux matches amicaux pour les États-Unis : contre le Soudan du Sud samedi et l’Allemagne lundi à Londres, avant de rejoindre Paris.