NBA : Le bilan décevant des rookies français en Summer League

Cette année, la France a vécu une draft historique avec Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) et Alexandre Sarr (Washington Wizards) en premiers choix, ainsi qu’un nombre record de Français sélectionnés au premier tour. Cependant, les débuts des talents tricolores dans leurs nouvelles équipes NBA, lors de la Summer League, sont décevants.

Les attentes sont élevées pour Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, les deux premiers choix de la draft NBA 2024. Mais pour l’instant, les rookies français déçoivent en Summer League, où leurs performances ne sont pas à la hauteur de l’engouement.

Alexandre Sarr : décevant dans les chiffres

Choisi en deuxième position par les Washington Wizards, Alexandre Sarr était annoncé comme le joueur le plus talentueux de cette draft. Bien que la Summer League ne soit pas un indicateur fiable du succès futur en NBA, les fans ont été déçus par ses débuts, avec 8 points à 4/14 aux tirs, puis 12 points à 4/12 lors de ses deux premiers matches.

Le natif de Bordeaux a touché le fond mardi contre les Portland Trail Blazers. En 30 minutes de jeu, Sarr n’a inscrit aucun point, manquant ses 15 tentatives de tirs, dont 7 à trois points, ainsi que ses deux lancers francs. Il a également commis cinq fautes. Les joueurs choisis parmi les premiers de la draft ne brillent pas toujours en Summer League. Néanmoins, les observateurs attendaient logiquement mieux de sa part.

Zaccharie Risacher : tout juste dans les clous

Zaccharie Risacher, premier choix de la draft NBA, n’a pas particulièrement brillé lors de ses premiers matches sous les couleurs des Atlanta Hawks. Il s’en est tout de même mieux sorti que son dauphin. Lors de ses deux défaites en Summer League contre les Spurs et les Wizards, l’ailier français a affiché des moyennes de 14,5 points (39,3 % aux tirs) et 5 rebonds par match.

Bien qu’il manque encore d’adresse à trois points (4/16 jusqu’à présent), Risacher a perdu très peu de ballons et s’est montré plutôt juste dans son jeu. Victor Wembanyama n’avait pas non plus été particulièrement brillant lors de ses débuts en Summer League, ce qui montre qu’il ne faut pas s’arrêter à ces premières statistiques.

Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet et Melvin Ajinça plus discrets

Sixième choix des Charlotte Hornets, Tidjane Salaün tient son rang. Après un premier match en sortie de banc, l’intérieur a été titularisé et a réalisé des débuts convaincants. Bien qu’il n’ait pas eu l’opportunité de s’exprimer à trois points, il affiche une moyenne de 9 points à 46,7 % aux tirs et 8,5 rebonds par match. Des performances solides, sans être transcendantes.

Pacôme Dadiet (New York Knicks) et Melvin Ajinça (Dallas Mavericks) ont été titularisés pour leurs deux premiers matches, ce qui est encourageant. Cependant, ils peinent à s’ajuster à ce nouveau cadre. Dadiet affiche une réussite de 28,6 % aux tirs, dont 20 % à trois points. Ajinça, quant à lui, n’a réussi que 33,3 % de ses tirs, avec un maigre 11,1 % à trois points. Les deux joueurs sont également gênés par des problèmes de ballons perdus et de fautes, laissant une impression mitigée.